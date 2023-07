“Thủ lĩnh” thanh niên ở vùng biên giới Ia Lâu

Từ năm 2019 đến nay, với cương vị là Bí thư Đoàn xã, anh Kiên đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc tập hợp, đoàn kết thanh niên tại địa phương. Anh cho biết: Toàn xã có 2.538 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Do một số ĐVTN đi làm ăn xa nên việc tập hợp tham gia công tác Đoàn gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, kinh phí Đoàn hạn hẹp dẫn đến nhiều phong trào khó duy trì, phát triển.

Nhận thấy địa phương có nhiều quỹ đất trống, năm 2021, anh Kiên đề xuất cấp ủy, chính quyền mượn 1,5 ha đất để trồng mì, bắp kết hợp xây dựng vườn ươm nhằm gây quỹ Đoàn. Sau khi được chấp thuận, anh đã phân công các ĐVTN luân phiên chăm sóc vườn cây cho đến khi thu hoạch. Nhờ cách làm này, mỗi năm, Đoàn xã thu về hơn 15 triệu đồng. Có nguồn quỹ, Đoàn xã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao; trao tặng quà, mô hình sinh kế cho các ĐVTN, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó, phong trào Đoàn ngày càng phong phú, sôi nổi, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

Cùng với đó, anh Kiên còn tích cực vận động các Mạnh Thường Quân hỗ trợ nhu yếu phẩm, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng xe đạp… cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Từ năm 2019 đến nay, anh đã phối hợp tổ chức hơn 30 chương trình với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng. Mới đây, anh còn đề xuất Đoàn xã nhận giúp đỡ thường xuyên cháu Hoàng Thị Hoài An (SN 2013, thôn Pác Bó) để có điều kiện tiếp tục đến trường. Hoàn cảnh gia đình An hết sức khó khăn. Bố qua đời, An và mẹ đang sống cùng ông bà nội.

Anh Kiên chia sẻ: “Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mình luôn suy nghĩ phải làm một điều gì đó ý nghĩa cho cộng đồng. Đặc biệt, năm 2020, chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt đã mang đến cho mình nhiều cảm xúc. Từ đó, mình tham gia hoạt động thiện nguyện ngày một nhiều hơn. Mình cho rằng, được giúp đỡ người khác chính là niềm vui và khiến cho cuộc sống thêm ý nghĩa”.

Triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Ia Lâu chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, anh Kiên tham gia thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa như: xây dựng 11 tuyến đường thanh niên tự quản với tổng chiều dài trên 10 km; phối hợp với các đơn vị lắp đặt 128 bóng điện năng lượng mặt trời tại các tuyến đường liên thôn, liên xã; tổ chức dọn vệ sinh, trồng, chăm sóc cây xanh... Đồng thời, anh thường xuyên phối hợp với các đơn vị tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm; tuyên truyền, vận động ĐVTN áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ vay vốn tín dụng phát triển kinh tế. Nhờ vậy, nhiều thanh niên có việc làm và thu nhập ổn định.

Ông Kpa Blon-Trưởng thôn Đút-cho hay: “Anh Kiên có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo nhằm chăm lo đời sống cho thanh thiếu nhi. Bằng mối liên hệ, anh còn kêu gọi, kết nối được rất nhiều nhà hảo tâm để giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn”.

Trao đổi với P.V, anh Lê Thế Đô-Bí thư Huyện Đoàn Chư Prông-đánh giá: Anh Nguyễn Thế Sơn Kiên là cán bộ Đoàn có năng lực, tâm huyết và có nhiều cách làm sáng tạo trong việc phát huy vai trò của tổ chức Đoàn tham gia xây dựng quê hương. Anh cũng là hạt nhân kết nối, kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Vừa qua, anh là 1 trong 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu của cả nước được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của tỉnh từ năm 2021 đến năm 2023.