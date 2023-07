Tin liên quan Gia Lai 24h: Thành phố Pleiku, Sở Thông tin và Truyền thông về nhất bảng xếp hạng mức độ chính quyền điện tử năm 2022

Chủ trì hội nghị có các ông: Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku; Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku; Đại tá Triệu Trường Giang-Chính ủy Sư đoàn 320; Đại tá Lê Văn Cương-Sư đoàn trưởng Sư đoàn 320.

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, truyền thống, mối quan hệ gắn kết giữa Sư đoàn 320 với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân TP. Pleiku trong thời kỳ chiến tranh và được sự đồng ý của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, Tỉnh ủy Gia Lai, ngày 26-7-2003, Sư đoàn 320 và TP. Pleiku ký kết giao ước kết nghĩa. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm gắn kết quân-dân, phối hợp, giúp đỡ nhau trong xây dựng đơn vị và địa phương ngày càng phát triển.

Trải qua 20 năm kết nghĩa của Sư đoàn 320 và TP. Pleiku đạt được hiệu quả thiết thực trên các mặt hoạt động. Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân địa phương thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện thường xuyên, đạt hiệu quả tốt; làm tốt công tác phối hợp trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách xã hội và củng cố tăng cường gắn kết giữa 2 đơn vị; tham gia xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân địa phương vững chắc, xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa phương an toàn…

Bên cạnh đó, 20 năm qua, 2 bên đã phối hợp hỗ trợ xây dựng 8 căn nhà cho gia đình có công cách mạng, hộ nghèo với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng; khám, cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho 915 lượt người dân; quyên góp, tặng 1.700 bộ quần áo cho các hộ nghèo; thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, có công cách mạng, hộ nghèo nhân dịp lễ, Tết với tổng số tiền trên 100 triệu đồng; tu sửa 43 km đường giao thông liên thôn; xây dựng hơn 7 km đường bê tông; tu sửa 9 giọt nước tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số với gần 15.000 ngày công lao động.

Sau khi bàn bạc, đề xuất biện pháp, nội dung phối hợp trong thời gian tới, Sư đoàn 320 và TP. Pleiku tiến hành ký kết chương trình phối hợp triển khai hoạt động kết nghĩa giai đoạn 2023-2033.

Cũng tại hội nghị này, lãnh đạo Sư đoàn 320 và TP. Pleiku trao 40 suất quà cho 20 gia đình nghèo tại 2 xã Biển Hồ, Tân Sơn và 20 học sinh vượt khó là con em cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 320. UBND TP. Pleiku và Sư đoàn 320 cũng trao tặng 20 giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm hoạt động kết nghĩa.