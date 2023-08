Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Chư Pưh: Tài xế thoát nạn kể lại thời khắc kinh hoàng

(GLO)- Sáng 13-8, tài xế Nguyễn Tú Sinh (SN 1966) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trong tình trạng bị đa chấn thương, tinh thần tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Ông đã kể lại thời khắc kinh hoàng xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa 3 xe ô tô trên quốc lộ 14 (đoạn qua xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai), làm 3 người trên xe do mình cầm lái bị chết, còn mình bị thương.

Trao đổi với phóng viên trên giường bệnh, tài xế Sinh-kể: Tôi lái xe cho Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã hơn 10 năm nay. Sáng hôm qua (12-8) tôi chạy xe con từ TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) sang sân bay Buôn Ma Thuột (tỉnh Đak Lak) để đón đoàn gồm 3 người của Câu lạc bộ HAGL vừa hoàn tất vòng đấu cuối của mùa giải V-League 2023 từ Nghệ An trở về. Đến trưa, sau khi đón trợ lý HLV Dương Minh Ninh (SN 1975, trú TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), tiền đạo Paollo Madeira Oliveira (SN 1996, quốc tịch Bồ Đào Nha) và bác sĩ Đào Trọng Trí (SN 1992, trú huyện Chư Sê) thì 4 người đi ăn trưa trước khi xuất phát về TP. Pleiku. Sau khi ăn cơm xong, trên đường trở về Gia Lai mọi người nói chuyện rất nhiều về các trận đấu, công việc, gia đình.

Đến 14 giờ 40 phút, khi xe tới địa phận xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh thì bất ngờ gặp tai nạn. Tài xế Sinh kể: Khi xe đang chạy bình thường thì bất ngờ bị xe tải từ phía sau tông mạnh vào đuôi xe. Sau đó xe tải dồn tới khiến xe con mất kiểm soát rồi bị đẩy sang làn đường ngược chiều tiếp tục tông trực diện vào xe tải đang lưu thông. “Xe tải lúc đó không biết có chuyện gì mà lại như vậy. Khi bị tông vào đuôi xe, tôi chỉ kịp liếc nhìn vào gương chiếu hậu để xem có chuyện gì xảy ra thì chỉ trong tích tắc đã bị tông kẹp giữa 2 xe tải...”-tài xế Sinh cho hay.

Sau khi gặp nạn, tài xế Sinh được người dân địa phương cứu giúp, đưa ra khỏi xe đến Trung tâm Y tế huyện Chư Sê sơ cứu rồi đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tiếp tục điều trị.

"Chúng tôi dự tính, khi về TP. Pleiku thì sẽ đưa bác sĩ Đào Trọng Trí ra điểm bắt xe về thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai), sau đó đưa trợ lý HLV Dương Minh Ninh và tiền đạo Paollo Oliveira về nhà riêng. Nhưng giờ không thực hiện được nữa rồi"-Tài xế Sinh đau buồn nói.

Anh Đặng Bảo Vương (thôn Tao Chor, xã Ia Hrú) cho biết: Tôi đang nằm trước hiên nhà bỗng nghe hàng xóm hô hoán kêu có vụ tai nạn, tôi liền chạy ra quốc lộ 14, khi đến gần thì thấy xe ôtô con bị hai chiếc xe tải tông từ bên hông, biến dạng. Kính xe vỡ nát, sỏi đá vương vãi khắp đường. 4 người bị mắc kẹt trong xe con, riêng tài xế liên tục kêu cứu. Sau đó, tôi cùng người dân dùng dây xích cột vào cửa kéo, dùng xà beng cạy cửa nhưng không thành. Sau đó, chúng tôi huy động 2 chiếc xe công nông buộc xích vào kéo cửa 2 bên của xe ô tô con, đưa tài xế đi cấp cứu và đưa thi thể 3 người trên xe ra ngoài. “Cuộc giải cứu kéo dài gần 1 giờ mới xong, đối với thi thể các nạn nhân người dân dựng rạp, mua chiếu che chắn, sau đó chúng tôi mới biết các nạn nhân là thành viên của Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai”-anh Vương cho hay.

Là một trong số những người tham gia cứu hộ các nạn nhân mắc kẹt trong xe ô tô con, ông Nguyễn Ngọc Quý (thôn Tao Chor, xã Ia Hrú) kể: Gần 15 giờ, tôi đang nằm trong nhà thì nghe tiếng động lớn, chạy ra thì nhìn thấy cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Lúc này, xe ô tô con bị bẹp nát nằm kẹp chặt giữa 2 đầu xe ô tô tải. Ngay lập tức, bà con huy động xe công nông của người dân gần đó rồi dùng xích móc vào đuôi chiếc xe tải để kéo ra nhằm cứu những nạn nhân bị kẹt trong xe con. Việc giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong xe ô tô con rất khó khăn do xe bị bẹp nát. Tôi thấy tài xế xe ô tô còn tỉnh táo nên đã đưa lên xe đi cấp cứu. Tuy nhiên, 3 người còn lại trong xe đã tử vong. “Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một vụ tai nạn kinh hoàng như vậy”-ông Quý nói.

Như GLO đã thông tin, vào khoảng 14 giờ 40 phút ngày 12-8, tại km 1646+500 đường Hồ Chí Minh (thuộc thôn Tao Chor, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô BKS 81H-027.60 do Đinh Tiến Bình (SN 1987, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) điều khiển lưu thông theo hướng từ tỉnh Đak Lak đi tỉnh Gia Lai, đến địa điểm trên va chạm với ô tô con BKS 81A-004.70 do Nguyễn Tú Sinh (SN 1966, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) điều khiển chở theo 3 người: Dương Minh Ninh (SN 1975, trú tại phường Diên Hồng, TP. Pleiku), Paollo Madeira Oliveira (SN 1996, quốc tịch Bồ Đào Nha), Đào Trọng Trí (SN 1992, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) và xe ô tô BKS 47C-263.06 do Nguyễn Tấn Xôn (SN 1984, trú tại thị trấn Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đak Lak) điều khiển.

Hậu quả, 3 người trên xe ô tô con tử vong: Dương Minh Ninh, Paollo Madeira Oliveira, Đào Trọng Trí. Tài xế Nguyễn Tú Sinh bị thương được đưa đi cấp cứu.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào chiều 12-8 trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, cả 3 tài xế điều khiển phương tiện đều không ghi nhận có nồng độ cồn. Các phương tiện còn niên hạn sử dụng, hạn lưu hành.

Theo đó, xe tải 81H-027.60, sản xuất năm 2022, niên hạn sử dụng đến năm 2047, hạn lưu hành đến ngày 24-5-2025 (đăng kiểm 81-05D kiểm định-Gia Lai). Lái xe Đinh Tiến Bình có Giấy phép lái xe hạng C, không có nồng độ cồn, không có ma túy. Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô tải ghi nhận tốc độ xe lúc 14 giờ 39 phút 10 giây là 55 km/h, 14 giờ 39 phút 30 giây là 01 km/h, 14 giờ 40 phút 41 giây là 0 km/h.

Xe ô tô con 81A-004.70, sản xuất năm 2011, hạn lưu hành đến ngày 9-3-2024 (Đăng kiểm 81-05D kiểm định-Gia Lai). Lái xe Nguyễn Tú Sinh có Giấy phép lái xe hạng D, không có nồng độ cồn (đang xét nghiệm ma túy).

Xe tải 47C-263.06, sản xuất năm 2014, niên hạn sử dụng đến năm 2039, lưu hành đến ngày 30-1-2024 (đăng kiểm 47-05D kiểm định-Đak Lak). Lái xe Nguyễn Tấn Xôn có Giấy phép lái xe hạng E, không có nồng độ cồn, không có ma túy. Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô tải ghi nhận tốc độ xe lúc 14 giờ 32 phút 36 giây là 64 km/h, lúc 14 giờ 32 phút 52 giây là 62 km/h, lúc 14 giờ 51 phút 44 giây là 0 km/h.

Trao đổi với P.V, ông Phan Hữu Hiếu-Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai-cho biết: Rất đau xót khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng này. Sau khi nhận được thông tin các lực lượng của tỉnh, của huyện đã nhanh chóng đến hiện trường, bảo vệ hiện trường, phân luồng phương tiện, xử lý hiện trường; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.