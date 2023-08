YouTube thử nghiệm dùng AI tạo tóm tắt video

Việc lựa chọn xem nội dung video trên mạng khổng lồ như YouTube đôi khi rất khó khăn, nhất là với người dùng không có dự định trước. Vì vậy hãng đang thử nghiệm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra những tóm tắt video nhằm giúp người dùng nắm được ý chính trước khi lựa chọn.

Cụ thể, Android Police phát hiện trong nội dung mới cập nhật ở trang hỗ trợ, nhóm YouTube cho biết các bản tóm tắt video sẽ được tạo tự động bằng tiếng Anh và hiện một số người dùng đã có thể xem được. Những tóm tắt được thiết kế để cung cấp cái nhìn tổng quan về nội dung của video.

Đội ngũ YouTube viết: Chúng tôi đang bắt đầu thử nghiệm các bản tóm tắt do AI tạo tự động trên YouTube để người dùng dễ dàng đọc bản tóm tắt nhanh về video hơn và quyết định xem có phù hợp với mình hay không. Để bắt đầu, bạn có thể thấy những tóm tắt này trên các trang xem video và tìm kiếm.

Dù vậy, YouTube chưa chia sẻ ảnh chụp giao diện tính năng tóm tắt video do AI tạo. Nền tảng chia sẻ video xác nhận bản tóm tắt sẽ xuất hiện trên cả trang xem video và trang tìm kiếm. Bản tóm tắt do AI tạo không nhằm mục đích thay thế các mô tả video gốc do người sáng tạo nhập vào.

Android Police nhận định tính năng hiện chỉ được thử nghiệm với các video bằng tiếng Anh nên có thể bị giới hạn ở một số khu vực nhất định.

Tháng 7 vừa qua cũng chứng kiến YouTube thực hiện khá nhiều thay đổi, như việc tăng giá 2 USD cho gói Premium ở Mỹ. Mạng video lớn nhất hành tinh cũng âm thầm thử nghiệm một tính năng mới gọi là "âm lượng ổn định" (Stable Volume), nhưng chi tiết về nó vẫn chưa được công bố.