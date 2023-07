Bám sát các nghị quyết, chương trình hành động để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2023, các chỉ tiêu về tổng giá trị sản xuất, giá trị sản xuất của các ngành, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của huyện Ia Grai đều tăng so với cùng kỳ; các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương được triển khai kịp thời. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt 5.001,7 tỷ đồng (đạt 39,52% kế hoạch), tăng 15,56% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, ngành nông-lâm nghiệp-thủy sản đạt 1.600,7 tỷ đồng (tăng 10,23% so với cùng kỳ năm trước); công nghiệp-xây dựng đạt 1.915 tỷ đồng (tăng 19,31% so với cùng kỳ năm trước); thương mại-dịch vụ đạt 1.486 tỷ đồng (tăng 16,92% so với cùng kỳ năm trước). Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 56,756 tỷ đồng (đạt 63% so với kế hoạch tỉnh giao và đạt 25% so với Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện). Các vụ việc nổi cộm về đất đai, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được quan tâm chỉ đạo xử lý, giải quyết; tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn huyện.

Lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin truyền thông được quan tâm. Công tác phòng-chống dịch bệnh được triển khai thường xuyên, tích cực; chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cho các đối tượng thực hiện kịp thời, đúng quy định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tỷ lệ giao quân đạt 100% chỉ tiêu; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2023. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được chú trọng; các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được phối hợp thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Công tác tổ chức, cán bộ được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy trình, quy định; kịp thời củng cố, kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy, thôn trưởng là đảng viên luôn được quan tâm. Đến nay, toàn Đảng bộ huyện có 47 tổ chức cơ sở Đảng; 198/252 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở có cấp ủy, trong đó 121/131 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy; 123/131 trưởng thôn, làng, tổ dân phố là đảng viên; 91/131 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được triển khai thực hiện. Việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy định. 6 tháng đầu năm 2023 đã thi hành kỷ luật đối với 13 đảng viên vi phạm, trong đó khiển trách 5 đảng viên, cảnh cáo 2 đảng viên và khai trừ 6 trường hợp.

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Chương trình số 59-CTr/TU, ngày 7- 4-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Huyện ủy Ia Grai đã ban hành Kế hoạch số 115-KH/HU, ngày 12-7-2023 triển khai hành động thực hiện Nghị quyết số 28. Theo đó, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Chương trình số 59-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nêu rõ về một số khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong đó tập trung vào công tác quản lý, bảo vệ rừng, các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển đảng viên trong khu dân cư,... Lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các cơ quan, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy cũng tham gia ý kiến nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại và đề nghị cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị phải nỗ lực hơn nữa, năng động, đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành để khắc phục các hạn chế. Cần xác định nhiệm vụ xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất nội bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là công việc, trách nhiệm quan trọng, thường xuyên, liên tục. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt và phương thức lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nêu cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu; giữ vững sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương; đảm bảo nguyên tắc quyền lực đi đôi với trách nhiệm. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nội dung về công tác tổ chức, cán bộ, tạo nguồn phát triển đảng viên, tạo nguồn cán bộ cho cấp xã và huyện...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra; tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Triển khai đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện thu ngân sách trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2023, nhất là thu tiền sử dụng đất. Huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đảm bảo hiệu quả, thực chất, nâng cao đời sống nhân dân.

Cùng với đó, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, công tác đào tạo nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nhất là các chương trình hỗ trợ, giảm nghèo cho người dân tại các xã biên giới. Tăng cường công tác nắm, quản lý địa bàn; phát hiện, giải quyết kịp thời, ngay từ cơ sở các vụ việc an ninh nông thôn, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân...