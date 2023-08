Tin liên quan Doanh thu xổ số kiến thiết đạt hơn 290 tỷ đồng

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Quế-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai-cho rằng: Kết quả đạt được trong lĩnh vực kinh doanh xổ số những năm qua và 6 tháng đầu năm 2023 thể hiện sự phát triển của ngành xổ số, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tại các tỉnh trong khu vực. Thông qua hội nghị này, Gia Lai mong muốn được phối hợp với các tỉnh bạn trong hoạt động kinh doanh xổ số nói riêng cũng như các lĩnh vực khác nói chung nhằm thúc đẩy sự phát triển chung của khu vực, góp phần phát triển đất nước.

Theo đánh giá của Hội đồng Xổ số kiến thiết miền Trung, 6 tháng đầu năm 2023, 14 công ty thành viên đã tổ chức phát hành các sản phẩm xổ số với tổng giá trị hơn 9.531 tỷ đồng, tăng gần 53 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu tiêu thụ đạt gần 3.563 tỷ đồng, tăng hơn 466 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý, các kỳ vé phát hành dịp Tết Quý Mão đều đạt doanh thu cao trên toàn khu vực và duy trì mức tăng trưởng doanh thu tiêu thụ khá. Do đó, tỷ lệ tiêu thụ chung toàn khu vực đạt 37,38%, các loại hình vé xổ số đều đạt doanh thu tiêu thụ tốt. Về các khoản nộp ngân sách nhà nước, các công ty đã nộp trên 915 tỷ đồng, tăng 29,65% so với cùng kỳ, đạt 63,88% kế hoạch năm. Cùng với đó, các công ty đã đóng góp hơn 3 tỷ đồng cho các hoạt động phúc lợi xã hội.

Riêng Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) kinh doanh 6 sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán tại các địa bàn đã được Bộ Tài chính phê duyệt. Tổng doanh thu cả nước đạt gần 3.089 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 907 tỷ đồng, doanh thu khu vực miền Trung đạt gần 380 tỷ đồng tỷ đồng, nộp ngân sách trên 119 tỷ đồng.