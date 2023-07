“Cánh tay đắc lực” bảo đảm an ninh trật tự

(GLO)- Sau hơn 4 năm đi vào hoạt động, Tổ xe thồ tự quản về an ninh trật tự ở thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở thành “cánh tay đắc lực” của chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Tin liên quan Pleiku: Ký kết quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn đơn vị

Thị trấn Chư Sê có tuyến quốc lộ 14 và 25 chạy qua với mật độ phương tiện tham gia giao thông rất lớn. Dọc các tuyến quốc lộ này có nhiều trụ sở cơ quan, trường học, chợ, cơ sở kinh doanh... nên tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông.

Sau khi vận động, gặp gỡ những người hành nghề xe thồ trong khu vực quản lý, tháng 1-2019, Công an thị trấn Chư Sê đã tham mưu UBND thị trấn thành lập Tổ xe thồ tự quản về an ninh trật tự với 27 thành viên, hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự trang trải về kinh phí. Tổ có trách nhiệm phối hợp cùng lực lượng chức năng tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đồng thời, ngăn chặn tình trạng tranh giành khách giữa những người hành nghề xe thồ trên địa bàn.

Ông Tôn Thất Lanh-Tổ trưởng Tổ xe thồ tự quản về an ninh trật tự-cho hay: “Từ khi thành lập đến nay, các thành viên trong tổ đã hỗ trợ sơ cứu, ứng cứu nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, kịp thời đưa người bị nạn đến cấp cứu tại cơ sở y tế; cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị về an ninh trật tự cho cơ quan Công an. Đặc biệt, chúng tôi còn hỗ trợ lực lượng chức năng truy bắt thành công 1 đối tượng truy nã”.

Còn ông Nguyễn Đình Long-thành viên Tổ xe thồ tự quản về an ninh trật tự thì cho hay: Trong quá trình tham gia Tổ xe thồ tự quản về an ninh trật tự, ông không chỉ giúp đỡ đưa nhiều trường hợp bị tai nạn giao thông đến cấp cứu tại bệnh viện, bảo vệ hiện trường mà còn nhiều lần hòa giải thành công các vụ va chạm giao thông, mâu thuẫn giữa xe khách với hành khách.

Đặc biệt, năm 2020, ông đã tham gia giải quyết vụ mâu thuẫn giữa hành khách và xe khách giường nằm chạy tuyến TP. Hồ Chí Minh-Kon Tum. Chuyện là có 2 thanh niên người địa phương bắt xe khách từ Bến xe Miền Đông về Chư Sê. Ban đầu, theo thỏa thuận, xe khách này lấy giá 500 ngàn đồng/vé. Tuy nhiên, khi lên xe, 2 thanh niên này bị nhà xe thu 1,5 triệu đồng/2 vé. Cho rằng giá vé quá cao, 2 thanh niên này lên tiếng phản đối, cự cãi thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, khi đến thị trấn Chư Sê, 2 thanh niên này đã gọi hàng chục người trong làng ra đứng giữa đường để chặn đầu xe khách đòi lại tiền.

“Khoảng 4 giờ sáng 27-11-2020, trong khi đứng chờ khách ở bến xe thị trấn Chư Sê, tôi thấy một nhóm thanh niên chừng 20 người cầm gậy đứng giữa đường chặn xe khách. Nghi ngờ chuyện chẳng lành xảy ra, tôi đến tìm hiểu, nắm đầu đuôi sự việc. Sau đó, tôi nói chuyện, phân tích vấn đề cho cả hai bên. Nghe thấu tình đạt lý, chủ xe thống nhất lấy giá vé như đã thỏa thuận ban đầu. Tháo gỡ được bức xúc, nhóm thanh niên cũng bỏ đi”-ông Long kể.

Ông Ngô Lý (tổ 6, thị trấn Chư Sê) chia sẻ: “Trong quá trình tham gia giao thông, các thành viên Tổ xe thồ tự quản về an ninh trật tự phục vụ khách rất chu đáo, nhiệt tình, giá cả phù hợp. Họ cũng chủ động nhắc nhở bà con đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe, chấp hành đèn tín hiệu giao thông, không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để đảm bảo an toàn chung”.

Trao đổi với P.V, ông Trương Thanh Hoài-Bí thư Đảng ủy thị trấn Chư Sê-thông tin: Tổ xe thồ tự quản về an ninh trật tự đã phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, đùm bọc lẫn nhau và luôn đoàn kết, tự giác cao. Để khích lệ tinh thần, vào dịp Tết cổ truyền và ngày kỷ niệm thành lập tổ, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đều tổ chức thăm hỏi, động viên. Năm 2021, Tổ xe thồ tự quản về an ninh trật tự được Chủ tịch UBND thị trấn Chư Sê tặng giấy khen vì có nhiều thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ hỗ trợ các thành viên trang phục mới mang logo Tổ xe thồ tự quản về an ninh trật tự; xem xét hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế để họ yên tâm thực hiện công việc. Chúng tôi cũng tiếp tục vận động các thành viên tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các chiến dịch phòng-chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, tiến tới thành lập mô hình Hợp tác xã Vận tải xe thồ-taxi trên địa bàn thị trấn”-Bí thư Đảng ủy thị trấn Chư Sê cho biết.