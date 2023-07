(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp yêu cầu các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động ứng phó thiên tai, đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trong mùa mưa lũ.

Ngày 18-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp ký công văn số 1859/UBND-NL về việc chủ động ứng phó thiên tai, đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trong mùa mưa lũ.

Theo đó, thực hiện Công văn số 400/UBQG-TT ngày 5-7-2023 của Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về chủ động phòng-chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng của Nhân dân trước, trong mùa mưa lũ và Công văn số 2911/BXD-GĐ ngày 7-7-2023 của Bộ Xây dựng về phòng-chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người và nhà ở và công trình xây dựng trong mùa mưa bão năm 2023; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu các nội dung của Công văn số 400/UBQG-TT, Công văn số 2911/BXD-GĐ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1836/UBND-NL ngày 14-7-2023 về chủ động ứng phó sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước và trong mùa mưa lũ; căn cứ, chức năng nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện.

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai các nội dung phòng-chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trong mùa mưa bão như yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 2911/BXD-GĐ.