Chủ gara lừa bán 9 xe ô tô của khách

Ngày 10.8, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Điệp (Ninh Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Huy Toán (24 tuổi, ngụ xã Yên Hòa, H.Yên Mô, Ninh Bình), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an TP.Tam Điệp xác định, Nguyễn Huy Toán là chủ gara ô tô Auto 99 (địa chỉ tại Tổ 18, P.Bắc Sơn, TP.Tam Điệp). Do làm ăn thua lỗ, nợ tiền của nhiều người nên Toán đã bịa ra thông tin có gói đăng ký bảo hiểm thân vỏ miễn phí cho xe ô tô để dụ người dân giao xe ô tô và giấy tờ xe cho Toán.

Sau khi Toán tung thông tin giả trên, nhiều người dân và người thân của Toán đã mang xe ô tô và giấy tờ xe cho Toán để đăng ký gói bảo hiểm thân vỏ miễn phí. Tuy nhiên, sau khi nhận xe, Toán đã mang xe đi bán cho các gara ô tô trên địa bàn các huyện Hoa Lư, Yên Mô (Ninh Bình), và bán ở các tỉnh Hà Nam, Thái Bình để lấy tiền trả nợ.

Bước đầu, Công an TP.Tam Điệp xác định chỉ trong hơn 1 tháng (từ tháng 7 đến nay), Toán đã lừa đảo, chiếm đoạt 9 chiếc xe ô tô các loại của người dân. Hiện vụ án đang được Công an TP.Tam Điệp tiếp tục điều tra, xử lý.