Chư Prông tập huấn an toàn giao thông cho hội viên, nông dân

(GLO)- Chiều 19-7, tại UBND xã Ia Phìn, Hội Nông dân huyện Chư Prông chủ trì phối hợp với Công an huyện tổ chức tập huấn, tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2023 cho 60 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn xã Ia Phìn.

Tại buổi tập huấn, Công an huyện Chư Prông thông tin đến cán bộ, hội viên về tình hình tai nạn giao thông trên cả nước, tại huyện Chư Prông và xã Ia phìn; đồng thời, truyền đạt các nội dung về: Nguy cơ đến tai nạn giao thông, nguyên nhân tai nạn giao thông, hậu quả và các giải pháp phòng ngừa tai nạn mô tô, xe gắn máy, tai nạn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đội mũ bảo hiểm cho trẻ em và đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn có độ an toàn cao.

Chương trình tập huấn nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho cán bộ, hội viên; đồng thời, xây dựng thực hiện nếp sống văn hoá giao thông trong cán bộ, hội viên, nông dân gắn với thực hiện cuộc vận động “Nông dân Chư Prông tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hoá giao thông” với phong trào thi đua “Chư Prông chung tay vì an toàn giao thông”.