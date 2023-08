Điện thoại đang sạc phát nổ khiến người phụ nữ chấn thương nặng tay, mặt, cổ

Ngày 6-8, Bệnh viện Bắc Thăng Long (Hà Nội) cho biết tại đây vừa tiếp nhận trường hợp nữ bệnh nhân (37 tuổi, ở Bắc Giang) nhập viện trong tình trạng bị chấn thương nặng do nổ điện thoại khi vừa sạc vừa sử dụng.

Tại thời điểm nhập viện bệnh nhân bị dập nát bàn tay phải, gây lộ gân, xương, đa chấn thương vùng mặt, cổ, phần mềm vùng ngực, bụng và nhiều vùng khác trên cơ thể.

Bệnh nhân được xử trí ban đầu sau đó được chuyển tuyến đến Bệnh viện Việt Đức điều trị tiếp.

Trước đó, cuối tháng 7 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cũng tiếp nhận nam bệnh nhi 7 tuổi chấn thương nặng vùng bẹn bìu, chảy nhiều máu do dùng điện thoại khi sạc dự phòng.

Bệnh nhi vào viện trong tình trạng bị lóc da toàn bộ dương vật, vỡ vật hang, lóc da lộ tinh hoàn 2 bên, dập nát phần mềm rộng vùng bẹn bìu, đặc biệt là rách động mạch và tĩnh mạch đùi bên phải.

Các bác sĩ cảnh báo tổn thương do vật nổ nói chung, do sạc điện thoại nói riêng, thường rất nặng và phức tạp. Đáng nói, chấn thương dập nát do nổ có nguy cơ phải cắt cụt các chi của cơ thể rất cao. Ngoài ra, nạn nhận còn có thể bị mù mắt, sẹo... để lại di chứng suốt đời.

Trước sự việc trên, bác sĩ khuyến cáo không dùng điện thoại khi đang sạc pin. Không nên dùng điện thoại khi ngồi cạnh khu vực tỏa ra lượng nhiệt lớn như bếp lò, dưới trời nắng nóng... vì thiết bị có thể hấp thụ nhiệt, nóng lên và phát nổ. Nên sử dụng thiết bị công nghệ chính hãng, có kiểm duyệt an toàn...