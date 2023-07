Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh (HĐGS), Ban giám sát xổ số huyện, thị xã, tổ giúp việc cho HĐGS đã thực hiện đúng quy chế, các thành viên của HĐGS thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, trách nhiệm, không để xảy ra sai sót, tiêu cực. HĐGS đã thực hiện kiểm tra, giám sát tổ chức quay số mở thưởng; kiểm tra định kỳ thiết bị quay số mở thưởng; giám sát thu hồi, kiểm đếm vô hiệu hóa vé xổ số truyền thống và vé xổ số biết kết quả ngay; giám sát việc thu hồi vé xổ số kiến thiết của các công ty xổ số kiến thiết có phát hành vé tại TP. Pleiku.

Về Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai, đã thực hiện quay số mở thưởng dưới sự chứng kiến của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh với 26 kỳ vé xổ số truyền thống và 2 kỳ vé xổ số bóc. Hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục giữ ổn định, công tác phát hành vé thuận lợi, tỷ lệ tiêu thụ vé tương đối cao và có sự tăng trưởng đều ở các thị trường. Doanh thu 6 tháng đầu năm đạt hơn 290 tỷ đồng, đạt 57,25% kế hoạch và đạt 118,36% so với cùng kỳ năm trước (tăng tương ứng 44,9 tỷ đồng); doanh thu bình quân trên một kỳ đạt 11,1 tỷ đồng, tăng 13,84% so với cùng kỳ năm trước (tăng tương ứng 1,3 tỷ đồng/kỳ); lợi nhuận đạt 32,6 tỷ đồng, bằng 345,65% so với cùng kỳ năm trước (tăng tương ứng 23,2 tỷ đồng); nộp ngân sách Nhà nước là 111,2 tỷ đồng, đạt 69,98% kế hoạch và đạt 176,78% so với cùng kỳ năm trước (tăng tương ứng 48,3 tỷ đồng).



Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Hữu Quế-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cũng đề nghị trong thời gian còn lại của năm 2023, Công ty cần tập trung công tác tuyên truyền để người dân hiểu được ý nghĩa hoạt động xổ số kiến thiết ích nước lợi nhà, tin tưởng và ủng hộ hoạt động xổ số kiến thiết. Đối với việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch; đồng thời, giao nhiệm vụ cho Sở Tài chính tham mưu tỉnh xây dựng và giao mức tăng trưởng xổ số kiến thiết hàng năm hài hòa và phù hợp với khả năng tăng trưởng chung của tỉnh.