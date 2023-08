Huế: 5 trải nghiệm đáng thử khi đến Lăng Cô

Tắm biển Cảnh Dương, Lăng Cô, Chân Mây

Cảnh Dương, Lăng Cô, Chân Mây là những bãi biển nổi tiếng thuộc thị trấn Lăng Cô và xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Những bãi biển này làm say lòng biết bao du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, làn nước trong xanh, bãi cát trắng mịn trải dài theo hình vòng cung.

Thời điểm lý tưởng nhất để tới Lăng Cô tắm biển là từ tháng 4 – tháng 7 hàng năm. Lúc này, thời tiết mát mẻ, dễ chịu, sóng êm.

Bãi biển Cảnh Dương nằm cạnh cảng Chân Mây, địa điểm lý tưởng để ngắm bình minh. Khung cảnh mặt trời đỏ lựng dần nhô lên từ phía đường chân trời đẹp đến nao lòng.

Bãi biển Chân Mây nằm dọc quốc lộ 1A, cách chừng 2 km. Tới đây cần chú ý tắm gần bờ, không ra xa, do địa điểm này khá vắng và chưa có có lực lượng cứu hộ túc trực bảo vệ.

Bãi biển Lăng Cô nằm trong Vịnh Lăng Cô, sát ngay thị trấn Lăng Cô. Do nằm ngay dưới chân đèo Hải Vân nên bãi biển này mang một vẻ đẹp rất hữu tình, thơ mộng. Vua Khải Định từng đánh giá rất cao vẻ đẹp thiên nhiên ở đây, ví như chốn bồng lai tiên cảnh.

Ngắm bình minh, hoàng hôn ở đầm Lập An

Đầm Lập An, còn gọi là đầm An Cư, vụng An Cư hay đầm Lăng Cô, uốn qua chân đèo Phú Gia, thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô. Nơi đây gây ấn tượng với du khách bằng khung cảnh thanh bình, như tranh thủy mặc. Một bên là dãy Bạch Mã hùng vĩ, một bên là đầm nước tựa tấm gương khổng lồ.

Từ 5 giờ đến 6 rưỡi sáng là khoảng thời gian lý tưởng để ngắm bình minh trên đầm Lập An. Nếu không kịp đến đầm vào sáng sớm, ghé tới lúc chiều tà ngắm mặt trời dần buông xuống dãy núi Bạch Mã.

Vài chiếc thuyền nhỏ rực rỡ màu sắc của ngư dân, những chòi nổi, cọc nuôi hàu, lồng cá trên đầm điểm xuyết thêm vào cảnh sắc thiên nhiên mộc mạc, thanh bình nơi vùng nước lợ mênh mông bên bờ vịnh Lăng Cô.

Tới đầm Lập An, du khách còn được thưởng thức những món hải sản ngon, rẻ, trải nghiệm câu cá, xem người dân thu hoạch hàu...

Ngắm vịnh Lăng Cô nhìn từ đèo Hải Vân

Lăng Cô là vịnh biển đẹp nằm ngay dưới chân đèo Hải Vân. Nơi đây nổi tiếng với làn nước trong xanh, bờ cát trắng, bốn về núi cao hùng vĩ và khí hậu ôn hòa. Năm 2019, Worldbays đã vinh danh Lăng Cô trong top 30 các vịnh biển đẹp nhất thế giới.

Đứng trên đèo Hải Vân có thể phóng tầm mắt ra xa, ngắm trọn vẹn vẻ đẹp bao quát của vịnh Lăng Cô. Nếu không đủ sức khỏe lên đến đỉnh đèo, bạn có thể đi dọc quãng đường đèo uốn lượn men theo triền núi để dừng lại ở rất nhiều điểm ngắm cảnh tuyệt đẹp.

Ngay dưới chân đèo Hải Vân bên phía Lăng Cô đi lên 1 đoạn, có một điểm chụp ảnh vịnh được nhiều người nán lại. Bên cạnh có một quán nước cho khách du lịch dừng chân giải khát, ngồi ngắm cảnh, thư giãn.

Tắm thác, vui chơi ở suối Mơ

Huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế có rất nhiều con suối đẹp. Chẳng hạn như suối Mơ, suối Thác Đổ, suối Voi, suối Tiên... là những địa điểm lý tưởng cho du khách ghé tới trải nghiệm tắm mát, giải nhiệt mùa hè khi du lịch Lăng Cô.

Dòng nước suối chảy giữa đồi núi, được những bóng cây của cánh rừng nguyên sinh "che chở" nên lúc nào cũng mát lạnh, trong vắt. Dòng suối ở mỗi nơi đều được chia thành nhiều vũng nước, thích hợp để du khách bơi lội, ngâm mình.

Du khách tới đây có thể thả hồn vào gió, lắng tai nghe tiếng suối chảy róc rách, ngắm nhìn thác nước tung bọt trắng xóa, tận hưởng giờ phút nghỉ ngơi thư giãn hiếm có.

Tham quan làng chài

Từ trung tâm thị trấn Lăng Cô, chạy xe thêm khoảng 2km theo đường quốc lộ đến một ngã ba lớn, có thể hỏi người dân hướng đi xuống mỏm làng chài. Khung cảnh làng chài dung dị hiện ra trước mắt với những chiếc ghe, thuyền neo đậu trên bến dưới bờ, được ôm gọn bởi một bên là núi thẳm, một bên là biển nước mênh mông.

Làng chài Lăng Cô đã có tuổi đời hơn 250 năm. Đây là nơi cư ngụ, sinh sống của những người dân chài chất phác, hồn hậu, cần cù. Người dân ở đây kiếm sống bằng nghề đánh bắt. Hòa mình vào cuộc sống của người dân, trải nghiệm một ngày làm ngư dân sẽ khiến nhiều người thích thú.