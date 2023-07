Trong 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra. Nhiều hoạt động của Thường trực HĐND huyện được đổi mới về phương thức, hình thức và nội dung, ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả.

6 tháng đầu năm, lĩnh vực kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) đạt 270,526 tỷ đồng, đạt 49,7% kế hoạch, bằng 101% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ được 195,943 tỷ đồng, đạt 50,3% kế hoạch, bằng 107% so với năm trước. Tổng diện tích gieo trồng hơn 7.236 ha, đạt 100,5% kế hoạch. Đến 30-6, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện được hơn 20,4 tỷ đồng, đạt 51,85% kế hoạch. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đầu tư. Đến nay, huyện đạt 3/9 tiêu chí huyện nông thôn mới; 7 xã đạt từ 9-12/19 tiêu chí nông thôn mới.

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục có sự chuyển biến tích cực; đời sống văn hóa tinh thần của người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện. Thực hiện đúng quy định, kịp thời các chính sách an sinh xã hội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề như: UBND huyện quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn triển khai việc tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng; tăng cường công tác phòng-chống tội phạm trên địa bàn; việc khai thác tài nguyên khoáng sản và khai thác rừng trái phép trên địa bàn còn diễn ra; tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi; hộ kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tự ý tăng giá bán gây khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của người dân; Mặt trận và các đoàn thể nên thực hiện tốt công tác phối hợp với ngành chức năng trong công tác phòng-chống tội phạm nhằm giảm thiểu tình hình tội phạm trên địa bàn…

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần tập trung, nghiêm túc, kỳ họp đã thông qua 11 nghị quyết, gồm: Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 và phương án sử dụng số kết dư ngân sách huyện năm 2022; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, năm 2022 và giao kế hoạch vốn năm 2023 thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia; cho ý kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 từ nguồn ngân sách huyện; ban hành nội quy kỳ họp HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026; chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026…