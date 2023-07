Kỳ họp thứ 14 HĐND thị xã Ayun Pa khóa XIII thông qua 6 Nghị quyết

(GLO)- Trong 2 ngày (13 và 14-7), HĐND thị xã Ayun Pa khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp thứ 14 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; đồng thời xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023; UBND thị xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm 2023 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Theo đó, 6 tháng đầu năm, tổng diện tích gieo trồng là 6.778 ha, đạt 58,6% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt 9.838,8 tấn, đạt 42,8% kế hoạch, tăng 7,25% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp 1.300,4 tỷ đồng, đạt 56,3% kế hoạch, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Đối với Cụm công nghiệp Ia Sao, hiện có 3 dự án đầu tư triển khai, tổng vốn đầu tư 48,6 tỷ đồng với tổng diện tích 5,39 ha, chiếm tỷ lệ lấp đầy 51,43% và 3 dự án đang đề xuất xin chủ trương đầu tư. Tổng thu ngân sách Nhà nước 173 tỷ đồng, đạt 49,8% so với dự toán tỉnh giao và dự toán HĐND thị xã giao.

Thị xã tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt trong xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 64%. Công tác chăm sóc sức khỏe người dân, giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe báo cáo của Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã về tình hình hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị của MTTQ đối với hoạt động của HĐND, UBND và đại biểu HĐND thị xã 6 tháng đầu năm 2023; đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XII; các tờ trình của UBND thị xã…

Với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp đã dành nhiều thời gian để thảo luận các vấn đề như: tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác bình ổn giá cả; kế hoạch nhân rộng các mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp; quản lý sử dụng quỹ đất 5%; giải quyết tình trạng ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư; vấn đề xây dựng đô thị văn minh; khó khăn về kinh phí trong phòng chống bệnh sốt xuất huyết…

Kỳ họp đã xem xét, thông qua 6 dự thảo Nghị quyết gồm: Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2024; Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết phê chuẩn ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết về bổ sung dự toán chi từ nguồn kết dư ngân sách cấp huyện năm 2022; Nghị quyết về thông qua dự kiến kế hoạch và phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách thị xã; Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023.