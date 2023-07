Nhã Phương trở lại với 'Yêu trước ngày cưới'

Mới đây, Nhã Phương cùng dàn diễn viên phim hội tụ chụp áp-phích quảng bá cho phim. Nhã Phương đang mang thai con thứ hai nhưng cô vẫn tích cực cho công việc, không để ảnh hưởng tiến trình chung. Nữ diễn viên được khen ngợi nhuận sắc, duyên dáng hơn so với trước lúc mang thai. "Yêu trước ngày cưới" được Việt hóa từ phim Đài Loan (Trung Quốc) "Chúng ta không thể làm bạn" (Before we get married). "Chúng ta không thể làm bạn" phản ánh chuyện ngoại tình trong cuộc sống.

Nội dung gốc của phim kể về Châu Duy Duy - một cô gái cần cù, chăm chỉ, sống tiết kiệm để nỗ lực thực hiện kế hoạch cùng bạn trai Lê Hạo Nhất. Trong dịp tình cờ, Châu Duy Duy gặp Chử Khắc Hoàn - giám đốc điều hành công ty lớn, người đang có bạn gái 10 năm. Bốn người, hai mối tình nhiều năm, đối mặt với thách thức từ những cám dỗ, rung động cùng tình huống nan giải.

"Yêu trước ngày cưới" do đạo diễn kiêm biên kịch Thạch Thảo thực hiện. Với kinh nghiệm Việt hóa nhiều tác phẩm trước, cô chọn câu chuyện phù hợp khán giả Việt. Những câu thoại "bắt trend" sẽ được đặt trong các tình huống hợp lý. Phim hứa hẹn gần gũi với văn hóa, tâm lý người Việt Nam, phù hợp với nếp sống của người Việt nhưng vẫn bám chặt vào nguyên tác.

Ngoài Nhã Phương, phim còn quy tụ các diễn viên Lê Khánh, Song Luân, Quốc Anh, Minh Trang, Hữu Vi...