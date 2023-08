Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long dự sinh hoạt Chi bộ thôn KDập

Chi bộ thôn KDập hiện có 10 đảng viên; trong đó có 9 đảng viên chính thức, 1 đảng viên dự bị. Tại buổi sinh hoạt, Bí thư Chi bộ thôn đã thông tin về tình hình thời sự nổi bật và các chủ trương, văn bản mới của cấp trên, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng 7, triển khai nhiệm vụ kế hoạch công tác tháng 8.

Các đảng viên trong Chi bộ sôi nổi tham gia ý kiến, thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế; đồng thời, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, chuẩn bị năm học mới…

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã thông tin tới các đảng viên trong chi bộ những kết quả trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh trong thời gian qua, cũng như phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt của Chi ủy Chi bộ thôn KDập, công tác lãnh đạo chỉ đạo, vận động Nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, Chi ủy Chi bộ thôn KDập cần tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng việc ban hành nghị quyết hàng tháng của Chi bộ phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương để lãnh đạo thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân, đảm bảo an ninh an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tích cực bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã tặng 2 con bò cái sinh sản giúp tạo sinh kế cho 2 đảng viên có hoàn cảnh khó khăn trong chi bộ thôn KDập.