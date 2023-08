Tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ thị xã Ayun Pa

Dự buổi tọa đàm có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo Huyện ủy Ia Pa, Krông Pa, Phú Thiện; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy Ayun Pa qua các thời kỳ.

Thị xã Ayun Pa có vị trí chiến lược quan trọng nằm ở cửa ngõ phía Đông Nam tỉnh, có tuyến quốc lộ 25 nối Tây Nguyên với các tỉnh duyên hải miền Trung. Nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, ngày 10-8-1947, tại buôn Ma Hing (xã Đất Bằng), Chi bộ Đảng ở Cheo Reo được thành lập do đồng chí Ksor Ní làm Bí thư. Tháng 8-1948, đại diện chính phủ Trung ương tại miền Nam Trung Bộ ra Nghị định số 203/CP sáp nhập huyện Cheo Reo vào tỉnh Đăk Lăk. Để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng trong sự nghiệp kháng chiến kiến quốc, ngày 10-8-1948, Tỉnh ủy Đăk Lăk quyết định thành lập Đảng bộ và chỉ định Ban cán sự Đảng huyện Cheo Reo gồm 3 đồng chí, do đồng chí Ksor Ní làm Bí thư. Đây là mốc son lịch sử đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của phong trào cách mạng ở Cheo Reo-Ayun Pa.

Với chiến thắng đường 7-Sông Bờ tháng 3-1975, quân và dân Ayun Pa đã phối hợp với bộ đội chủ lực đập tan cuộc rút chạy chiến lược của Quân đoàn 2 ngụy, dẫn đến thất bại hoàn toàn của Mỹ-Ngụy tại chiến trường Tây Nguyên, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975 thu non sông về một mối. Sau bao năm đấu tranh gian khổ và hy sinh, ngày 19-3-1975 Ayun Pa được giải phóng.

Liên tục từ năm 2007 (năm thị xã được thành lập) đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thị xã, kinh tế luôn duy trì ở mức tăng trưởng khá, bình quân đạt trên 14%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch ngày càng đúng hướng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 9,41%. Xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo và đạt được kết quả tích cực. Thị xã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo đạt được những kết quả tích cực. Cuối năm 2022, hộ nghèo toàn thị xã chỉ còn 2,56%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hiện Đảng bộ thị xã Ayun Pa đã có 41 tổ chức cơ sở Đảng với 2.008 đảng viên; 49/49 chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố có chi ủy.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn ghi nhận và biểu dương những kết quả quan trọng mà Đảng bộ thị xã đã đạt được trong thời gian qua. Bước sang giai đoạn mới sẽ mở ra những cơ hội, thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức vẫn còn rất nhiều, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn Đảng, quân và dân các dân tộc thị xã tiếp tục giữ gìn, củng cố và vun đắp khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, chung sức, chung lòng, vượt qua khó khăn, tranh thủ sự đầu tư của Trung ương, tỉnh, huy động sức dân để xây dựng thị xã phát triển nhanh, bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ thị xã cần tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội các cấp; tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, khai thác tối đa và bền vững mọi tiềm năng, làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị để xây dựng thị xã trở thành đô thị loại III trong những năm tới; khuyến khích, kêu gọi tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chú trọng xây dựng thương hiệu một số sản phẩm nông nghiệp đặc thù, khai thác có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; quan tâm chăm lo đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách người có công, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; chủ động phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh về mọi mặt, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, xác định đây là nhiệm vụ then chốt quyết định sự phát triển của thị xã; quan tâm chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh, tiên phong, gương mẫu, đủ sức đảm đương nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, với truyền thống của thị xã có bề dày thành tích trong kháng chiến, năng động và sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thị xã Ayun Pa sẽ ngày càng phát triển, xứng đáng là vùng kinh tế động lực phía Đông Nam tỉnh”-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trao kinh phí 150 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo trên địa bàn thị xã.