TP. Pleiku đẩy nhanh việc thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Hiện nay, số người dân kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn TP. Pleiku là 31.426 (trong đó, 5.310 tài khoản mức 1 và 26.116 tài khoản mức 2), chỉ đạt 16,96% so với chỉ tiêu 185.255 tài khoản do Bộ Công an giao phải hoàn thành trước ngày 10-10-2023.

Để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 407/KH- UBND ngày 24-2-2023 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 673/KH-UBND ngày 8-3-2023 của UBND TP. Pleiku về triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Chủ tịch UBND TP. Pleiku, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt thực hiện Công văn số 1043/CV-BCĐ ngày 10-4-2023 về đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ Đề án 06; trong đó, tập trung chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể gương mẫu đi đầu trong việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức 2.

Chủ tịch UBND TP. Pleiku giao Phòng Nội vụ làm đầu mối tổng hợp thống kê báo cáo kết quả đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử của cán bộ công chức, viên chức, nhân viên thuộc thành phố về Tổ giúp việc Đề án 06 thành phố trước ngày 10-8-2023.

Trưởng Ban Chỉ đạo đề án 06 các phường, xã có kế hoạch huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong việc mời người dân đi đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử nhằm đảm bảo chỉ tiêu phải hoàn thành là 153.829 tài khoản tính đến ngày 10-10-2023 (gồm tài khoản định danh điện tử chưa kích hoạt và tài khoản định danh điện tử phải đăng ký; báo cáo kết quả thực hiện về Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo đề án 06 thành phố (qua Công an TP. Pleiku) vào thứ 3 hàng tuần, trong báo cáo tuần đề án 06.

Đồng thời đề nghị, Công an TP. Pleiku lập bảng thống kê số liệu công dân còn lại phải đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử của từng xã, phường; chỉ tiêu thực hiện hàng ngày để theo dõi tiến độ của các đơn vị; hàng tuần, báo cáo tiến độ thực hiện của các đơn vị về Ban Chỉ đạo, kịp thời tham mưu văn bản chấn chỉnh xử lý các đơn vị không thực hiện hoặc tiến độ thực hiện chậm có nguy cơ không hoàn thành.