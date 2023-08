Cà phê Gia Lai giảm 300.000 đồng/tấn

Cụ thể, sau khi giảm 300.000 đồng/tấn, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng ở mức 66,7 triệu đồng/tấn.

Với mức giảm tương tự, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng đang được thu mua ở mức 66,6 triệu đồng/tấn.

Trong khi đó, với mức giảm 200.000 đồng/tấn, cà phê tại Đak Lak và Đak Nông đang được thu mua lần lượt với giá 67,3 triệu đồng/tấn và 67,5 triệu đồng/tấn.

Hiệp hội Cà phê Việt Nam thông tin, trong tháng 7-2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ghi nhận mức cao kỷ lục 2.828 USD/tấn (tăng 5,4% so với tháng 6-2023 và tăng 23,4% so với tháng 7-2022). Tính chung 7 tháng năm 2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của nước ta đạt mức 2.418 USD/tấn (tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2022).