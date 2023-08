Chư Sê trang bị kỹ năng sơ cứu tai nạn thương tích

Theo ông Nguyễn Phấn Tiến-Chủ tịch Hội CTĐ huyện Chư Sê, trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện xảy ra 5 trường hợp tử vong do đuối nước và 1 trường hợp tử vong do tai nạn thương tích. Trước tình hình đó, Hội CTĐ huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện mở 2 lớp tập huấn về công tác sơ cấp cứu ban đầu cho 120 cán bộ, hội viên Hội CTĐ.

Các lớp tập huấn đã trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu nhằm giúp đỡ nạn nhân bị tai nạn thương tích duy trì sự sống, giảm thiểu các trường hợp thương vong.

Chị Phan Thị Mỹ Hạnh-Chủ tịch Hội CTĐ xã Hbông-cho biết: Tại lớp tập huấn, chị được tiếp thu kiến thức và được hướng dẫn một số kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu như: nguyên tắc cơ bản trong sơ cấp cứu tai nạn thương tích, kỹ năng di chuyển nạn nhân khẩn cấp; sơ cấp cứu nạn nhân bị dị vật đường thở, nạn nhân bị bất tỉnh, ngừng thở; sơ cấp cứu nạn nhân bị bỏng, điện giật, đuối nước; sơ cấp cứu vết thương phần mềm; băng bó vết thương; kỹ thuật vận chuyển nạn nhân an toàn.

“Từ đầu năm đến nay, toàn xã xảy ra 3 trường hợp tai nạn thương tích. Lớp tập huấn này giúp chúng tôi có thêm kiến thức, kỹ năng để sẵn sàng hỗ trợ, sơ cấp cứu ban đầu cho người dân không may bị nạn, góp phần giảm thiểu hậu quả do tai nạn thương tích”-chị Hạnh cho hay.

Sơ cấp cứu là hành động can thiệp, trợ giúp và chăm sóc ban đầu đối với người bị nạn do thương tích, hoặc do bệnh lý cấp tính ngay tại hiện trường trước khi có sự hỗ trợ của nhân viên y tế nhằm cứu sống nạn nhân, ngăn không cho tình trạng sức khỏe xấu đi, hạn chế biến chứng, di chứng của tổn thương. Theo đó, người tham gia sơ cấp cứu cần phải có những kiến thức và kỹ năng nhất định, bảo đảm hoạt động sơ cấp cứu đạt hiệu quả, an toàn cho người bị nạn, cho chính người sơ cấp cứu và những người có mặt tại hiện trường trong khả năng có thể.