Huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ học sinh vùng khó

(GLO)- Cuối tháng 7 vừa qua, 48 chiếc xe đạp được trao tặng cho các em học sinh người dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đây là hoạt động thiết thực, nhân văn do Ban Dân tộc tỉnh thực hiện với vai trò kết nối, huy động nguồn lực xã hội hướng về học sinh vùng đặc biệt khó khăn trước thềm năm học mới.

Ông Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh-cho biết: Qua công tác nắm tình hình thực tế tại các thôn, làng vùng đặc biệt khó khăn, chúng tôi nhận thấy nhiều em học sinh người DTTS có hoàn cảnh rất khó khăn, hàng ngày phải đi bộ đến trường. Do đó, Ban Dân tộc tỉnh đã kêu gọi, vận động các cơ quan, doanh nghiệp quan tâm hỗ trợ xe đạp cho các em.

Mới đây, trong khuôn khổ hội nghị biểu dương 200 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh đã kết nối và trao tặng 48 chiếc xe đạp cho các em học sinh người DTTS. Tham gia hưởng ứng đợt vận động của Ban Dân tộc tỉnh có các đơn vị, doanh nghiệp như: Báo Gia Lai, Agribank-Chi nhánh tỉnh, Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai, BIDV Phố Núi, Vietcombank Gia Lai, Vietcombank Bắc Gia Lai, Công ty Bảo Việt Gia Lai, Công ty cổ phần Xây dựng vận tải Gia Lai, Viễn thông Gia Lai, Công ty cổ phần Xây dựng và quảng cáo Anh Minh Gia Lai.

Ông Đào Thanh Tịnh-Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Agribank-Chi nhánh tỉnh-cho biết: “Những năm qua, song song với hoạt động kinh doanh, Chi nhánh luôn dành nguồn lực chung tay với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các hoạt động vì cộng đồng trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, giảm nghèo... Trong dịp này, thông qua việc trao tặng xe đạp cho các em học sinh người DTTS, Chi nhánh góp phần chia sẻ khó khăn với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em học sinh vơi bớt nhọc nhằn trên hành trình tìm kiếm tri thức. Từ năm 2020 đến nay, Agribank đã trao tặng tủ sách, thiết bị học tập trong chương trình “Thêm con chữ, bớt đói nghèo”, trong đó có địa bàn Gia Lai”.

Tương tự, ông Trần Anh Thắng-Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Vietcombank Bắc Gia Lai-thông tin: “Trao tặng xe đạp cho các em học sinh người DTTS là việc làm rất thiết thực và nhân văn, thể hiện sự quan tâm đối với thế hệ tương lai. Thông qua cầu nối của Ban Dân tộc tỉnh, Chi nhánh đã tham gia hoạt động có ý nghĩa trong lĩnh vực giáo dục, hướng về các em học sinh vùng đặc biệt khó khăn. Với mục tiêu xuyên suốt hướng tới một ngân hàng xanh, phát triển bền vững vì cộng đồng, Chi nhánh đã thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội như: xây dựng nhà cho hộ nghèo, tài trợ xây dựng trường tiểu học, tài trợ học bổng cho học sinh, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng... Bên cạnh đó, Chi nhánh còn tích cực tham gia ủng hộ kinh phí các quỹ, các đợt vận động vì cộng đồng. Thông qua đó, Chi nhánh mong muốn thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với xã hội, góp phần chia sẻ khó khăn với các hoàn cảnh kém may mắn”.

Còn ông Nguyễn Trọng Hiền-Phó Giám đốc BIDV Phố Núi thì chia sẻ: “Những năm qua, Chi nhánh đã dành nhiều nguồn lực tài trợ cho hoạt động an sinh xã hội hướng về người nghèo, người không may gặp hoàn cảnh khó khăn như: hỗ trợ xây dựng 79 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, gia đình có công cách mạng với tổng trị giá gần 3,25 tỷ đồng; tặng quà Tết cho hộ nghèo trị giá hơn 600 triệu đồng; tài trợ thiết bị dạy và học cho các cơ sở giáo dục; tặng học bổng cho học sinh nghèo; đóng góp các quỹ... Thông qua những hoạt động này, BIDV Phố Núi khẳng định tinh thần, trách nhiệm vì cộng đồng, cùng đồng hành với chính quyền các cấp thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội”.

Có thể thấy rằng, đợt vận động trao tặng xe đạp năm 2023 của Ban Dân tộc tỉnh đã kết nối thành công những tấm lòng thiện nguyện hướng về vùng đặc biệt khó khăn, thể hiện truyền thống tốt đẹp tương thân, tương ái của dân tộc. Theo đánh giá của Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh, sự hỗ trợ, chia sẻ của các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị đã tiếp thêm nguồn lực, nghị lực và niềm tin để các em học sinh người DTTS vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường học tập hướng tới tương lai.