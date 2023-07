Kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện Ia Grai khóa XIII: Thông qua 7 nghị quyết quan trọng

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã tiến hành thủ tục miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện và cho thôi làm đại biểu HĐND huyện Ia Grai khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ia Grai vì lý do chuyển công tác khác.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện thực hiện trên 5.000 tỷ đồng, đạt 39,52% kế hoạch, tăng 15,56% so với cùng kỳ năm 2022. Các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương, dự toán ngân sách năm 2023 được triển khai kịp thời. Tổng thu ngân sách ước đạt gần 516 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch tỉnh giao và đạt 78% chỉ tiêu nghị quyết của HĐND huyện giao, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong 6 tháng cuối năm, huyện tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả các kế hoạch thực hiện Nghị quyết về phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, phát triển đô thị, phát triển du lịch, vệ sinh môi trường và thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp tục chỉ đạo chính quyền, người dân các xã hoàn thành gieo trồng vụ mùa năm 2023; triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng-chống thiên tai, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác đấu tranh phòng-chống sản xuất, kinh doanh các mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản không đảm bảo chất lượng, sử dụng chất cấm trong chế biến thực phẩm, trong chăn nuôi.

Cùng với đó, huyện đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp nông lâm, nguồn vốn bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, dự án tái canh cây cà phê năm 2023 triển khai kế hoạch trồng cây phân tán năm 2023, đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra. Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo đúng chương trình, kế hoạch năm 2023. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn triển khai các dự án đã được kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để đẩy mạnh thu hút đầu tư. Thực hiện tốt công tác đối ngoại, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội…

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND và UBND huyện trình tại Kỳ họp; thống nhất, biểu quyết thông qua 7 nghị quyết quan trọng, gồm: Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024; tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm; phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện năm 2022; phê chuẩn phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2022; danh mục, nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; danh mục, nguồn vốn đầu tư các công trình xây dựng cơ bản năm 2024 từ nguồn ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện và nguồn tiền sử dụng đất của huyện; phân bố vốn sự nghiệp thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023.