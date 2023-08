Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thôn An Điền

Dự ngày hội có các đồng chí Nguyễn Như Ý-Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Thượng tá Lưu Sỹ Lương-Phó Trưởng phòng PV05, Công an tỉnh; lãnh đạo Công an huyện Chư Sê; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Ia Blang cùng toàn thể người dân thôn An Điền.

Những năm qua, xã Ia Blang đã triển khai thực hiện hiệu quả, sáng tạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải được quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực và nhân rộng hiệu quả. Trong đó, thôn An Điền đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở. Duy trì và xây dựng các mô hình mang lại hiệu quả cao, như: mô hình tổ hòa giải, tổ dân phòng phòng cháy chữa cháy, mô hình ánh sáng an ninh, camera an ninh... Trong 8 tháng đầu năm hệ thống chính trị thôn đã vận động 76 hộ tham gia đóng góp tiền để mua 200 bóng đèn và lắp đặt 10 camera an ninh để phục vụ công tác đảm bảo an ninh tại thôn, đồng thời vận động, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt mã số định danh điện tử...

Dịp này, Ban Chỉ đạo Phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh đã tặng 1 camera an ninh, 2 bình chữa cháy, 5 đèn pin và 5 áo mưa cho Tổ tự quản về an ninh trật tự thôn An Điền; Công an huyện Chư Sê cũng đã tặng 2 bình chữa cháy cho Tổ dân phòng về phòng cháy, chữa cháy thôn An Điền. Chủ tịch UBND huyện Chư Sê và xã Ia Blang đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 12 cá nhân của thôn An Điền vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.