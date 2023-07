Nhớ Trường Tiểu học Nông trường Hà Tam

Cô Lê Thị Oanh-giáo viên thuộc thế hệ đầu tiên ở trường nhớ lại: Những năm đầu, con em của Nông trường độ tuổi đến trường ít (vì số công nhân ít), các em theo học tại Trường Tiểu học xã Cư An cách xa nhà độ 6-7 km, có xe của nông trường đưa đón. Khi số lượng học sinh tăng, Giám đốc Nông trường khi đó là ông Nguyễn Bá Triếp bàn với thầy Nguyễn Văn Thuế-Hiệu trưởng đầu tiên của trường chọn vị trí, sử dụng hoàn toàn nguồn kinh phí, nhân lực của nông trường tiến hành giải phóng mặt bằng; xây dựng, mua sắm trang-thiết bị dạy và học. Khuôn viên trường có tổng diện tích hơn 20.000 m2 với 4 phòng xây kiên cố; khai giảng năm học đầu tiên vào tháng 9-1979, sau 3 năm so với mốc thời gian Nông trường thành lập.

Ông Nguyễn Hoàng Anh (tổ 1, thị trấn Đak Pơ)-cựu học sinh của trường-hào hứng kể cùng tôi chuyện cũ: “Năm học đầu tiên, trường chỉ có 2 lớp khối 1 và 2, chừng 20-25 học sinh/lớp. Vì “nén” số lượng học sinh/lớp đủ vừa, nên có những bạn ở quê đã/đang học lớp 3, lớp 4 buộc quay lại “ngồi nhầm lớp” 1 hoặc 2. Đó là lý do, tuy học cùng lớp nhưng tuổi thật của chúng tôi lại chênh nhau nhiều”.

Hồi đó, địa bàn cư trú gia đình công nhân trải rộng ở các xã An Thành, thị trấn Đak Pơ bây giờ. Con em của họ muốn theo học bậc THCS phải đến trung tâm huyện An Khê, quãng đường tính từ nhà gần nhất cũng tới 20 km. Giao thông khó khăn, cái nghèo đeo bám, tìm nơi trọ học cũng khó, vì thế, năm học 1984-1985, Trường Tiểu học-THCS Nông trường Hà Tam ra đời, đáp ứng nhu cầu học tập không chỉ con em của cán bộ, công nhân thuộc Nông trường mà cả học sinh ở các xã Cư An, Tân An, Hà Tam. Đến năm 1988, trường được đổi tên thành Trường Phổ thông cơ sở xã An Thành.

Ngày 29-8-2001, khi thị trấn Đak Pơ được thành lập, Trường Phổ thông cơ sở xã An Thành được “trả lại tên” cho xã An Thành. Trên nền đất cũ, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng được hình thành và phát triển như hôm nay. Được biết, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường luôn ở tốp đầu trong các trường tiểu học của huyện Đak Pơ.