Phát hiện lợi ích độc đáo của sữa mẹ

Tin liên quan Sữa mẹ giúp trẻ chống nhiễm trùng

Các nhà khoa học vừa phát hiện một loại chất béo mới trong sữa mẹ. Loại chất béo độc đáo này được xác định có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh bại não ở trẻ sơ sinh, theo báo Daily Mail (Anh).

Bại não là rối loạn vận động phổ biến nhất ở trẻ em. Bệnh khiến trẻ bị suy nhược, khó đi lại, khó nói chuyện và thực hiện các động tác vận động cơ bản. Bệnh có thể ảnh hưởng suốt đời.

Trong nghiên cứu mới đây, các chuyên gia tại bang North Carolina (Mỹ) đã phát hiện một phân tử chất béo trong sữa mẹ có khả năng hình thành các tế bào tạo chất trắng. Chất trắng là một mạng lưới các sợi thần kinh kết nối các khu vực khác nhau trong não.

Phân tử chất béo này được gọi là 20-aHydroxycholesterol. Chúng hoạt động bằng cách xâm nhập vào não và liên kết với các tế bào gốc, sau đó kích thích tế bào gốc tạo ra các tế bào thần kinh đệm ít gai, sau đó tạo ra chất trắng ở não và tủy sống. Chất trắng nếu được tạo mới sẽ giúp ngăn ngừa các tổn thương thần kinh. Đây chính là tác nhân khiến trẻ yếu hoặc không thể di chuyển và là dấu hiệu chính của bại não.

Nếu khai thác được lợi ích của loại chất béo này thì các nhà khoa học có thể tạo ra loại thuốc đảo ngược bệnh. Có rất nhiều trẻ sơ sinh bị bại não trên khắp thế giới, đặc biệt là trẻ sinh non. Chỉ tính riêng tại Mỹ, mỗi năm nước này ghi nhận thêm khoảng 10.000 trẻ bại não.

"Phát triển một liệu pháp cho trẻ em, đặc biệt là những đứa trẻ yếu ớt, là cực kỳ khó vì những lo ngại về sự an toàn sức khỏe của các bé. Việc phát hiện thấy phân tử chất béo có lợi đó trong một thứ an toàn với trẻ sinh non như sữa mẹ là điều vô cùng đáng khích lệ", tiến sĩ Eric Benner, tác giả nghiên cứu và bác sĩ nhi khoa tại Trung tâm Y tế Đại học Duke, cho biết.

Hiện tại, bệnh bại não không thể chữa được nhưng có thể kiểm soát bằng vật lý trị liệu, thuốc uống, thuốc giãn cơ, đôi khi là phẫu thuật. Do đó, các nhà khoa học muốn sớm tìm ra loại thuốc có thể ngăn ngừa và đẩy lùi bại não. Một thử nghiệm lâm sàng trên chuột đã được tiến sĩ Benner và các cộng sự thực hiện.

Kết quả cho thấy phân tử chất béo 20-aHydroxycholesterol trong sữa mẹ thực sự đã ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh bại não ở chuột. Trong thời gian tới, họ sẽ thử nghiệm trực tiếp trên người để tạo ra loại thuốc đạt hiệu quả cao nhất, theo Daily Mail.