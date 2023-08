(GLO)- Ngày 2-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Phú Cần (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) tổ chức ra mắt mô hình “Móc khóa an ninh trật tự”.

Tại lễ ra mắt, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Phú Cần đã công bố quyết định thành lập mô hình “Móc khóa an ninh” và trao 300 móc khóa an ninh cho người dân. Đồng thời, lực lượng Công an xã hướng dẫn người dân cách truy cập, quét mã QR trang thông tin Công an xã để cập nhật thông tin về tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Mô hình “Móc khóa an ninh trật tự” nhằm mục đích tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm trên địa bàn xã. Thông qua số điện thoại và mã QR Zalo được in công khai trên móc khóa, người dân sẽ kịp thời thông tin các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự cho lực lượng Công an xã. Mọi thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân sẽ được tiếp nhận đầy đủ, qua đó giúp cơ quan Công an giải quyết kịp thời những vụ việc về an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Đây là mô hình được thực hiện đầu tiên tại Krông Pa