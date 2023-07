Tạm giữ cha dượng đốt vùng kín con riêng của vợ

Tối 17-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên (tỉnh An Giang) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thanh Hòa (SN 1997; ngụ phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên) để tiếp tục điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hòa là cha dượng của cháu T.K.Tr. (SN 2009). Hòa sống chung với mẹ ruột cháu Tr. từ năm 2020. Trong quá trình sinh sống, do Tr. không nghe lời nên Hòa tức giận và thường xuyên dùng tay, cây đánh cháu Tr. gây thương tích.

Khoảng đầu tháng 6-2023, Hòa kêu Tr. vào nhà vệ sinh tự nhận đầu vào thùng nước bằng nhựa.

Tr. không thực hiện nên Hòa dùng tay nhận đầu Tr. vào thùng nước làm vỡ thùng. Các cạnh thùng cắt vào mũi, cổ và bụng của Tr. gây thương tích.

Đến đầu tháng 7-2023, do Tr. không nghe lời nên Hòa dùng bật lửa đốt vùng kín của cháu Tr. Do lo sợ nên cháu Tr. không nói cho ai biết. Đến ngày 15-7, chú của Tr. phát hiện sự việc nên đã đến công an địa phương trình báo.

Trước đó, thượng tá Sun Tự Cường, Trưởng Công an thị xã Tịnh Biên (tỉnh An Giang), cho biết đang đợi kết quả giám định thương tích của em T.K.Tr. và sẽ xử lý nghiêm đối với ông Trần Thanh Hòa về hành vi hành hung em Tr. dẫn đến thương tích.

Dù bị hành hạ nhiều ngày, nhưng em Tr. không dám kể cho ai nghe. Sau khi được động viên và bảo vệ, em Tr. mới dám nói những vết thương đó là do cha dượng gây nên.