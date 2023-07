Công an huyện Ea H'leo tổ chức chương trình 'Gieo hạt lành trên lối về của người lầm lỗi'

Sáng 17/7, Công an huyện Ea H’leo phối hợp với UBND xã Ea H’leo (huyện Ea H’leo) tổ chức chương trình “Gieo hạt lành trên lối về của người lầm lỗi” tại địa bàn xã Ea H’leo.

Theo đó, Công an huyện đã trao 6 cặp dê tặng 6 hộ gia đình có người từng lầm lỡ khi vượt biên trái phép nay trở về quê hương, người chấp hành xong án phạt tù, với mong muốn người dân cố gắng làm ăn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, làm lại cuộc đời.

Đây là cách làm sáng tạo nhằm chung tay động viên, giúp đỡ những người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng, từng bước xóa bỏ sự tự ti, mặc cảm để tìm về với “nẻo sáng của cuộc đời”, phấn đấu trở thành công dân lương thiện, được cộng đồng, xã hội ghi nhận. Đồng thời cũng là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tái phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, vận động bà con tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương; nhân rộng mô hình “3 đồng hành” với địa phương (Đồng hành cùng phát triển kinh tế, đồng hành trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và đồng hành trong xây dựng đời sống văn hóa).

Trong khuôn khổ chương trình, Công an huyện cũng phát động, tổ chức “Điểm đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo”. Qua đó, đã thu hồi 35 khẩu súng các loại; đồng thời, tặng gần 200 suất quà gồm gạo, mì tôm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.