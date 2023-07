Đắk Lắk: Một người lái xe tông nhiều lần vào ô tô đang đậu trên vỉa hè

Ngày 26.7, một lãnh đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang xác minh, làm rõ vụ việc một người đàn ông điều khiển ô tô tông nhiều lần vào xe ô tô khác đang đỗ ở vỉa hè, gây hư hỏng tài sản, xảy ra ở P.Tân An, TP.Buôn Ma Thuột.

Trước đó, vào chiều 25.7, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông điều khiển chiếc ô tô màu đen, liên tục tông mạnh vào chiếc ô tô màu đỏ đậu trên vỉa hè.

Sau khi tông mạnh 3 lần vào ô tô màu đỏ, người đàn ông lái ô tô màu đen chạy đi một đoạn rồi tiếp tục quay lại, lấy đà, tông thêm một 1 lần nữa rất mạnh vào ô tô màu đỏ. Cú tông mạnh khiến ô tô màu đỏ trên vỉa hè đập mạnh vào một thân cây, bị hư hỏng nặng. Chiếc xe màu đen cũng bị hư hỏng nhiều bộ phận.

Theo Công an TP.Buôn Ma Thuột, vụ việc trên xảy ra khoảng 17 giờ ngày 25.7 trên đường Kim Đồng, P.Tân An. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã đến khám nghiệm hiện trường, xác minh vụ việc để làm rõ, xử lý.