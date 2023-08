Đắk Nông: Hàng chục căn nhà, hàng chục héc ta cà phê ngập lụt ở TP.Gia Nghĩa

Tối 31.7, UBND TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn xuất hiện mưa lớn trong nhiều ngày liền. Đỉnh điểm là đêm 30 rạng sáng 31.7, mưa lớn khiến nước dâng cao đột ngột. Một số điểm ngập lụt xảy ra ở các phường Nghĩa Tân, Nghĩa Trung, Nghĩa Đức và Quảng Thành.

Theo thống kê ban đầu, trên địa bàn TP.Gia Nghĩa có 64 căn nhà bị ngập lụt. Khu vực bị ngập lụt nhiều nhất ở các phường Nghĩa Tân, Quảng Thành và Nghĩa Trung. Hiện chính quyền địa phương đã hỗ trợ di dời toàn bộ các hộ dân bị ngập đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, một số nơi trên địa bàn TP.Gia Nghĩa còn bị sạt lở đất (gồm 3 vị trí ở P.Quảng Thành). Một số vị trí tại khu vực sườn dốc, ven suối, đường giao thông bị ảnh hường; 4 hộ dân tại P.Nghĩa Trung có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất. Đường giao thông nông thôn tại xã Đắk Nia bị ảnh hưởng khoảng 80m; tại xã Đắk R'moan đường giao thông bị sạt lở, xói mòn.

Về nuôi trồng thủy sản, khoảng 89 hộ dân bị ngập ao nuôi cá và 1 ao nuôi lươn; tổng diện tích thiệt hại khoảng 45 héc ta, thiệt hại khoảng 250 triệu đồng.

Về cây trồng, khoảng 45 héc ta cà phê và một số diện tích cây ăn trái bị ngập úng từ 0,5-1m, ước tính thiệt hại 30-70%. Khu vực bị thiệt hại nặng tập trung chủ yếu ở xã Đắk Nia.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở

Ngày 31.7, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Nông phát cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn tỉnh. Theo ghi nhận trong 6 giờ, từ 3 – 9 giờ ngày 31.7, trên địa bàn H.Đắk Glong, H.Tuy Đức và TP.Gia Nghĩa có mưa vừa, mưa to. Đài này cũng đưa ra cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc trên địa bàn TP.Gia Nghĩa, gồm các phường Quảng Thành, Nghĩa Thành, Nghĩa Đức, Nghĩa Tân, Nghĩa Trung, xã Đắk R'moan, xã Đắk Nia; địa bàn H.Đắk Glong gồm xã Đắk Ha, Đắk Som và Quảng Khê; H.Tuy Đức gồm các xã Đắk Buk So, Quảng Tân. Nguy cơ trung bình xảy ra tại các huyện Cư Jút, Krông Nô, Đắk Mil, Đắk Song và Đắk R'lấp.