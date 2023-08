Đập thủy lợi chứa 1,2 triệu khối nước dọa vỡ, lên phương án khẩn để ứng phó

Chiều 6-8, ông Trần Nam Thuần, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong cho biết, đã phong tỏa lối ra vào đập thủy lợi Đắk N’Ting (xã Quảng Sơn) để đảm bảo an toàn cho người dân. “Hiện tại đập thủy lợi Đắk N’Ting có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào, do đó, chúng tôi đã chuẩn bị các phương án để ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân", ông Thuần nói.

Có mặt tại đập thủy lợi Đắk N’Ting, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông cho biết, đến thời điểm hiện tại, vết nứt ở khu vực đồi gần chân đập kéo dài khoảng 500 mét, sâu khoảng 150 mét và chưa có chiều hướng dừng lại. “Chúng tôi đã cho mở hết các cửa xả để tháo nước trong đập, hạn chế hậu quả xấu nếu xảy ra vỡ đập. Hiện, ngành chức năng đang kiểm tra, đánh giá, để có hướng khắc phục”, ông Nghĩa cho hay.

Dự án hồ thủy lợi Đắk N'Ting chứa 1,2 triệu m3 nước đang có nguy cơ vỡ

Ghi nhận của PV tại hiện trường, phần thân đập hiện nay xuất hiện nhiều vết nứt lớn. Nhiều vị trí thân đập bị nứt toác rộng từ 10-20cm. Đường trên thân đập bị nứt gãy, đội toàn bộ phần bê tông lên trên. Hiện nay toàn bộ các hộ dân ở khu vực hạ lưu đã được sơ tán khỏi khu vực.

Ông Vi Văn Quỳnh (xã Quảng Sơn) cho biết, nhà và 2ha hồ tiêu của gia đình ông nằm trong khu vực bị sạt trượt. Hiện, ông và gia đình được ngành chức năng sơ tán về trường học gần xã ở tạm, còn toàn bộ tài sản vẫn chưa di dời ra được vì khu vực đã bị phong tỏa.

Nhiều điểm nứt toác trên thân đập

Ông Lê Đình Tuấn, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, cho biết, phần đồi bên phải đập hiện nay đang bị sụt lún nghiêm trọng với diện tích khoảng 10ha là đất hoa màu của người dân. Theo ước tính sẽ có khoảng gần 1 triệu m3 đất có nguy cơ bị sạt trượt. “Hiện nay toàn bộ 34 hộ dân đã được sơ tán khẩn cấp. Theo tính toán nếu đập vỡ, mực nước ở khu vực hạ lưu sẽ dâng lên khoảng 2m nên chúng tôi đang rà soát để di dời thêm 140 hộ dân ở Đắk N’Ting đến khu vực an toàn", ông Tuấn cho biết thêm.

Nhiều vết nứt gãy bên phải thân đập

Tại hiện trường, ông Nguyễn Nam Thuần chỉ đạo UBND xã Quảng Sơn phải nhanh chóng rà soát, di dời toàn bộ những hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; kiểm tra và chặn các tuyến đường nằm trong vùng ảnh hưởng để hạn chế người dân qua lại. Bên cạnh đó, phải chuẩn bị các phương án ứng phó nếu tình huống xấu xảy ra.

Dự kiến ngày mai (7-8), Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp sẽ dẫn đầu đoàn công tác vào khảo sát và chỉ đạo công tác ứng phó, phòng chống sạt lở, thiên tai tại Đắk Nông.

Như Báo SGGP đã phản ánh, ngày 1-8, tại dự án hồ chứa nước Đắk N'Ting xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún.

Được biết, dự án hồ thủy lợi Đắk N'Ting có tổng mức đầu tư gần 137 tỷ đồng, sức chứa hơn 1,2 triệu m3 nước. Công trình cấp nước cho 680ha cây trồng, trong đó có 100ha lúa nước thuộc xã Quảng Sơn.

>>> Một số hình ảnh tại dự án hồ thủy lợi Đắk N'Ting:

Ngành chức năng đã mở toàn bộ cửa xả để tháo nước trong đập.

Khu vực hoa màu phía trên dự án hồ thủy lợi Đắk N'Ting bị sụp lún

Thân đập bị nứt toác nhiều vị trí.

Rất nhiều nhà dân phía dưới hạ lưu dự án.

Phần thân đập bị nứt toác.

Ngành chức năng đang kiểm tra dự án để lên phương án ứng phó.