Theo đó, đầu năm 2023, tình hình cháy, nổ trên địa bàn đã có những diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh đã xảy ra 20 vụ cháy ( 11 vụ ở thành thị, 9 vụ ở khu vực nông thôn) làm chết 3 người, bị thương 1 người, thiệt hại tài sản hơn 1,9 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2022 đã tăng 7 vụ, tăng 2 người chết, thiệt hại tài sản tăng gần 100 triệu đồng.

Trong số 20 vụ, cơ quan Công an đã điều tra làm rõ 8 vụ, trong đó 5 vụ do sự cố kỹ thuật hệ thống thiết bị điện; 2 vụ do sơ suất, bất cẩn trong sử dụng nguồn nhiệt; 1 vụ do sơ suất khi sử dụng thiết bị điện. Đặc biệt có đến 10 vụ xảy ra tại nhà ở đơn lẻ.

Qua phân tích các yếu tố, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận thấy ở nhiều địa phương trong toàn tỉnh, ý thức chấp hành các quy định về an toàn PCCC của một bộ phận người dân còn hạn chế. Kỹ năng trong việc xử lý sự cố khi gặp hỏa hoạn cũng chưa được trang bị đầy đủ. Do đó, đơn vị đã tổ chức nhiều khóa huấn luyện kỹ năng PCCC hướng đến cơ sở với nhiều thành phần, lứa tuổi tham gia.

Bên cạnh phổ biến những kiến thức về nguyên tắc trong sử dụng nguồn nhiệt, thiết bị điện, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tập trung hướng dẫn các kỹ năng về sử dụng phương tiện chữa cháy, cách chủ động ứng phó với tình huống hỏa hoạn xảy ra để giảm thiểu tối đa thiệt hại…