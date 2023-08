Ông Nguyễn Cao Trí bị tạm đình chỉ vai trò phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM

Tin liên quan Ông Nguyễn Cao Trí bị bắt vì chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan

Chiều 7-8, ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA), cho biết trong ngày mai (8-8), HUBA sẽ ra thông báo chính thức về việc tạm đình chỉ vai trò phó chủ tịch HUBA đối với ông Nguyễn Cao Trí.

Theo ông Hưng, ông Nguyễn Cao Trí là phó chủ tịch HUBA nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023, ông Trí đã không sinh hoạt với hiệp hội.

Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chính thức thông tin về quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Trí về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều lệ của hiệp hội, ông Trí bị tạm đình chỉ tư cách hội viên và phó chủ tịch của HUBA. "Theo điều lệ của HUBA, khi nào tòa tuyên ông Trí có tội, ông Trí mới đương nhiên mất tư cách hội viên" - ông Hưng nói thêm.

Cũng theo ông Hưng, Hội Doanh nghiệp quận 1 sẽ họp để giải quyết trường hợp ông Nguyễn Cao Trí. Từ đầu năm đến nay, do ông Trí ngừng sinh hoạt hội nên hoạt động điều hành Hội Doanh nghiệp quận 1 do Ban chấp hành hội thực hiện.

Trước đó, chiều 5-8, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, đại diện Bộ Công an thông tin Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí - thành viên Hội đồng trường Đại học Văn Lang, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh - về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, điều 175 Bộ luật Hình sự.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án tại Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã xác định bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát) có quan hệ đầu tư làm ăn với ông Nguyễn Cao Trí. Bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho ông Trí số tiền hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh.

Khi bà Lan bị bắt, ông Trí đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền bà Lan đã chuyển cho mình. Ông Nguyễn Cao Trí chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy giấy tờ, chứng cứ việc bà Lan chuyển tiền cho ông Trí với mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền kể trên.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Trường ĐH Văn Lang cho biết trong tháng 6-2023, Hội đồng trường đã kiện toàn nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo đó bà Bùi Thị Vân Anh thay ông Nguyễn Cao Trí.

Trước khi bị bắt, ông Nguyễn Cao Trí được biết đến là "đại gia" sở hữu nhiều doanh nghiệp đa ngành nghề. Tại Công ty Capella Holdings, ông Trí nắm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Capella Holdings sở hữu một loạt thương hiệu có tiếng ở TP HCM như Chill Skybar, Riverside Palace, Claris Palace, Capella Park View, Capella Gallery Hall...