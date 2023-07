(GLO)- Sáng 14-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1996, trú tại thôn 2, xã Ia Blang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai).

Nguyễn Trọng Nghĩa là đối tượng cầm đầu trong một vụ án giết người xảy ra tại huyện Chư Sê vào tháng 8-2022. Theo đó, giữa Nghĩa và V.C.T (SN 1995, trú tại phường Diên Hồng, TP. Pleiku) xảy ra mâu thuẫn trong quan hệ nợ nần tiền bạc. Ngày 17-8-2022, T. dẫn theo 3 người từ TP. Pleiku đến huyện Chư Sê tìm Nghĩa để giải quyết.

Biết nhóm của T. tìm mình, Nghĩa rủ thêm 4 đối tượng khác để gặp đối thủ giải quyết mâu thuẫn. Khoảng 0 giờ ngày 18-8, 2 nhóm đụng độ nhau ở chợ phía Nam thị trấn Chư Sê rồi dùng hung khí xô xát với nhau. Trong lúc ẩu đả, Nghĩa đã dùng dao chém khiến T. bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Qua đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi giết người đối với Nghĩa nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Công an cũng đã khởi tố, tạm giam 4 đối tượng liên quan.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải đối tượng Nghĩa đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Nếu ai biết mà không trình báo, tố giác có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các hành vi che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm.