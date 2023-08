Tập trung kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa

(GLO)- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu.

Sở Nông nghiệp và PTNT vừa có Công văn số 2981/SNNPTNT-CCTL về tập trung khắc phục hậu quả thiên tai và chủ động ứng phó mưa lớn.

Theo đó, thực hiện Văn bản số 2025/UBND-NL ngày 1-8-2023 của UBND tỉnh về việc tập trung khắc phục hậu quả thiên tai và chủ động ứng phó mưa lớn, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh báo cáo kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác phòng-chống, ứng phó thiên tai năm 2023 ở các địa phương được giao phụ trách (theo Quyết định số 323/QĐ-BCH ngày 25-7-2023 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Gia Lai) về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 10-8-2023 để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và UBND tỉnh (theo Văn bản số 2760/SNNPTNT-CCTL ngày 18-7-2023).

Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản: số 1836/UBND-NL ngày 14-7-2023; số 2025/UBND-NL ngày 1-8-2023. Ngoài ra, các địa phương tập trung chỉ đạo kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, nhất là các hồ chứa nhỏ; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo kịp thời các thiệt hại do mưa lũ về Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT) qua Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Các chủ đầu tư; chủ hồ, đập thủy lợi theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, bố trí lực lượng trực ban 24/24 trong thời gian xảy ra mưa, lũ tại công trình; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa, phương án bảo vệ đập, phương án phòng chống thiên tai và bảo đảm an toàn đập trong mùa lũ, phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập do xả lũ hồ chứa hoặc sự cố đập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra, rà soát và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, trang thiết bị, phương tiện, hậu cần đảm bảo phương châm “4 tại chỗ” để phục vụ công tác bảo đảm an toàn đập, vùng hạ du đập trong mùa mưa lũ năm 2023.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương thông báo kịp thời việc xả lũ hồ chứa thủy lợi, thủy điện đến người dân vùng hạ du đập để chủ động phòng tránh, ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân khi xả lũ hồ chứa.