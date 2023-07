Chư Prông thu ngân sách đạt 62,44% dự toán tỉnh giao

Tin liên quan HĐND huyện Đak Đoa thông qua nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

Dự kỳ họp có Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

6 tháng đầu năm 2023, các nghị quyết của HĐND huyện ban hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện phát triển thực tế của địa phương. Chất lượng hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra của HĐND huyện, các ban HĐND huyện ngày càng được nâng lên, các kiến nghị sau giám sát đã được UBND huyện, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu và triển khai thực hiện; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân có nhiều chuyển biến tích cực. Các Tổ đại biểu HĐND huyện và các đại biểu HĐND huyện tham gia hoạt động dân cử với tinh thần trách nhiệm cao, vai trò ngày càng được khẳng định. Những kết quả đó góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện trong 6 tháng đầu năm 2023.

Kinh tế của huyện duy trì ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội cơ bản đảm bảo phân kỳ kế hoạch, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Vụ Đông Xuân năm 2023, toàn huyện gieo trồng được 3.046 ha, đạt 106,21% kế hoạch, tăng 3,48% so với cùng kỳ. Thu ngân sách tăng so với cùng kỳ, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm ước đạt 40,489 tỷ đồng, đạt 62,44% dự toán tỉnh giao, đạt 58,39% dự toán Nghị quyết HĐND huyện giao. Hoạt động thương mại, dịch vụ có nhiều khởi sắc.

Công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, đặc biệt là giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo quyết liệt. Lũy kế đến nay, toàn huyện đã có 7/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 36,8%; có 8 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng số tiêu chí các xã đạt được là 246 tiêu chí, bình quân đạt 12,95 tiêu chí/xã. Năm 2023, huyện có 4 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận xếp hạng OCOP 3 sao.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng thụ hưởng, quan tâm hỗ trợ các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Các vấn đề bức xúc xã hội, đơn thư khiếu nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị của cử tri được quan tâm giải quyết. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác đối ngoại được tăng cường.

Kỳ họp đã thảo luận và biểu quyết thông qua 12 dự thảo Nghị quyết quan trọng.