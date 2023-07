Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai dẫn đầu doanh thu xổ số truyền thống

Tin liên quan Doanh thu xổ số kiến thiết đạt hơn 290 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu tiêu thụ vé xổ số truyền thống của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên đạt hơn 244 tỷ đồng, tỷ lệ tiêu thụ vé bình quân đạt 45,33%. Còn trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu tiêu thụ vé của Công ty đạt gần 290 tỷ đồng, tỷ lệ tiêu thụ vé bình quân đạt 51,75%.

Đáng chú ý, doanh thu bình quân từ 9,7 tỷ đồng/kỳ vé đã tăng lên 11,1 tỷ đồng/kỳ vé. Điều đó cho thấy thương hiệu vé xổ số truyền thống Gia Lai đang được khách hàng tin tưởng lựa chọn, góp phần giúp Công ty giữ vững vị trí dẫn đầu về thị phần kinh doanh ở các địa bàn truyền thống như: Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi, Đak Lak...

Trong bối cảnh thị trường xổ số kiến thiết luôn đan xen giữa các yếu tố thuận lợi và khó khăn, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai các phương án, chiến lược kinh doanh phù hợp với từng địa bàn, từng thời điểm nhằm mang lại kết quả tối ưu. Ông Trương Văn Thiêng-Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty-cho biết: “Ban lãnh đạo Công ty thường xuyên theo dõi sâu sát, nắm bắt tình hình kinh doanh của từng thị trường, từng đại lý và chủ động đề ra các chính sách, giải pháp phù hợp để tăng tỷ lệ tiêu thụ vé ở các thị trường trong khu vực. Công tác trả thưởng được thực hiện kịp thời, nhanh chóng, đúng quy định nên tạo sự tin tưởng của khách hàng”.

Cũng theo ông Thiêng, hoạt động của các văn phòng đại diện, chi nhánh, hệ thống đại lý luôn giữ ổn định, việc phân bổ vé cho đại lý theo tỷ lệ tiêu thụ bình quân chung đảm bảo tính khách quan, công bằng đã tạo niềm tin và khuyến khích các đại lý nâng cao tỷ lệ tiêu thụ vé. Nhờ đó, hoạt động kinh doanh của Công ty duy trì đà tăng trưởng khá, các chỉ tiêu kế hoạch đảm bảo tiến độ.

Cụ thể, doanh thu tiêu thụ vé trong 6 tháng đầu năm 2023 hơn 290 tỷ đồng, đạt 57,25% kế hoạch, tăng 18,36% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu bình quân trên một kỳ vé đạt 11,1 tỷ đồng, tăng 13,84% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận đạt 32,6 tỷ đồng, tăng 245,65% so với cùng kỳ năm trước; nộp ngân sách nhà nước là 111,2 tỷ đồng, đạt 69,98% kế hoạch, tăng 76,78% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết bắt nhịp tăng trưởng, nguồn thu từ xổ số kiến thiết huy động vào ngân sách nhà nước cũng tăng theo, góp phần tạo nguồn lực để tỉnh nhà tái đầu tư phát triển cơ sở vật chất và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Đánh giá về nguồn thu này, ông Trần Quang Thành-Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh-nhận định: “Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xổ số kiến thiết là một trong những khoản thu duy trì được sự ổn định trong thời gian qua. Trong 2 quý đầu năm 2023, thu từ xổ số kiến thiết giữ nhịp tăng trưởng, đảm bảo tiến độ khá tốt so với dự toán Bộ Tài chính và tỉnh giao. Nguồn thu này tiếp tục tăng trưởng thì các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt nộp vào ngân sách sẽ tăng theo”.

Tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh-đánh giá: Hoạt động xổ số kiến thiết góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, phát huy tinh thần ích nước lợi nhà.

Với tiền đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá để người dân hiểu, tin tưởng và ủng hộ hoạt động xổ số kiến thiết vì lợi ích cộng đồng xã hội. Đối với việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty tăng cường công tác thị trường, theo dõi nhu cầu tiêu thụ vé tại các thị trường trọng điểm, giữ vững thị phần kinh doanh và phấn đấu tăng 5-10% doanh thu so với chỉ tiêu được giao.