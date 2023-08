Gia đình hiến tạng con trai chết não cứu nhiều người

Người thân không may chết não sau vụ tai nạn giao thông, một gia đình ở Nghệ An đã quyết định hiến tạng, giác mạc của anh đem lại sự sống cho người khác

Đây là trường hợp chết não hiến tạng cứu nhiều người suy tạng, mù lòa được Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia chia sẻ chiều 4-8.

Theo Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, anh L.V.H. (sinh năm 1982, quê ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An) vào làm việc tại Bình Phước. Ngày 29-7, trên đường đi làm về, anh không may bị tai nạn giao thông.

Được người dân đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị nhưng tiên lượng bệnh nhân ngày càng yếu, dần rơi vào hôn mê sâu. Gia đình đã xin đưa bệnh nhân về.

Chị L.T.N., em gái anh H., chia sẻ anh trai chị chưa có gia đình. Anh vốn hiền lành, luôn sống tốt với mọi người. Lần cuối gặp cả nhà, anh hứa sẽ dành mấy tháng lương để sửa sang, nâng cấp mái nhà ở quê và hẹn cuối năm nay tìm nàng dâu cho bố mẹ.

Cha anh H. là thương binh hạng 1/4, mất 91% sức khỏe, mất chân phải; mẹ không có lương, tuổi cao, tháng nào anh cũng dành tiền gửi về cho mẹ, hỗ trợ anh em.

"Biến cố này khiến gia đình tôi quá sốc, không ai đủ tỉnh táo để nghĩ đến chuyện khác. Đêm muộn gia đình chúng tôi xin bệnh viện cho anh về quê ở Nghệ An, cách TP HCM khoảng 1.400 km, để người thân có dịp gặp mặt anh lần cuối. Trên đường về, trong thoáng chốc tôi nhận ra cả đời anh sống đều dành những gì tốt đẹp cho mọi người, trong khi gia đình không chấp nhận sự thật anh không còn, vẫn luôn tìm lý do nào đó để tự an ủi mình anh vẫn ở đâu đó. Vì vậy, tôi vận động gia đình, đặc biệt là bố mẹ về ý định hiến mô, tạng của anh để cứu sống nhiều người khác"- chị N. bày tỏ.

Như có một sợi dây vô hình nối lại, gia đình chị ai nấy đều ủng hộ nghĩa cử nhân văn này.

Trên chuyến xe cứu thương đưa anh về quê, người em gái nắm lấy tay anh trai, vuốt nhẹ mái tóc. Chị ghé gần vào tai anh, thủ thỉ: "Mọi người đồng ý để anh sống trong thân thể người khác rồi anh ạ. Gia đình, bố mẹ và các em luôn tự hào về anh. Anh nghỉ ngơi nhé!".

Sau đó chị H. lập tức liên hệ với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để bày tỏ nguyện vọng hiến mô, tạng của anh. Cuộc gọi kết thúc, việc hồi hương lại thêm gian nan. Vì sợ tạng không đảm bảo, gia đình đã ghé vào một bệnh viện ở TP Quy Nhơn (Bình Định) để lấy thêm thuốc hỗ trợ.

Chị H. nói ban đầu, ý định của gia đình sẽ đưa anh về bệnh viện tỉnh Nghệ An hiến tạng và cũng để người thân, họ hàng gặp anh lần cuối. Nhưng vì đảm bảo chất lượng nguồn tạng hiến, gia đình đưa anh vào Bệnh viện Trung ương Huế làm các thủ tục theo quy định trước khi hiến.

Mô tạng của anh H. lấy được bao gồm: Thận, phổi, giác mạc được ghép cho người bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế, còn lá gan được vận chuyển ra Hà Nội để ghép tại Bệnh viện Việt Đức.

"Giờ gia đình tôi chỉ mong những người nhận tạng của anh luôn khỏe mạnh. Họ có khỏe thì việc làm của gia đình tôi mới có ý nghĩa và vong linh anh H. cũng được an ủi phần nào" - chị N. chia sẻ.