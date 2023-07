Lan tỏa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Tổ dân phố 15 (phường An Phú) là một trong những điểm sáng trong công tác xây dựng thôn, làng, tổ dân phố văn hóa ở thị xã An Khê. Theo ông Lê Văn Cư-Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 15: Nhờ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền mà người dân tự giác chấp hành pháp luật, quy ước, hương ước của địa phương, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, không có khiếu kiện vượt cấp, không có người mắc các tệ nạn xã hội. Đến nay, 100% hộ dân trong tổ đăng ký thu gom rác thải và xây dựng tuyến đường an ninh.

“Năm 2022, tổ dân phố 15 có 252/272 hộ đạt gia đình văn hóa. Tổ hiện còn 4 hộ nghèo, 19 hộ cận nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều mới. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 60 triệu đồng/năm. Tổ giữ vững danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” 15 năm liền. Mới đây, tổ được Chủ tịch UBND thị xã An Khê tặng giấy khen vì tổ chức tốt 20 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003-2023”-ông Cư phấn khởi nói.

Theo ông Nguyễn Thanh Điệp-Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã An Khê: Năm 2022, thị xã có 15.307 gia đình đạt chuẩn văn hóa, đạt 88,33%; 59/60 thôn, làng, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, đạt 98,33%; 70/87 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 80,5%.

Trong khi đó, làng Bàng (xã Ia Nhin, huyện Chư Păh) giữ vững danh hiệu làng văn hóa cấp huyện 5 năm liên tiếp (từ năm 2018 đến 2022). Ông Rơ Châm Aly-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Bàng-cho hay: Trước đây, mỗi khi làng có tang ma hay cưới hỏi là tổ chức ăn uống linh đình, kéo dài nhiều ngày. Từ năm 2016 đến nay, công tác tuyên truyền xóa bỏ tập tục lạc hậu trong cộng đồng dân cư được đẩy mạnh. Hiện nay, thời gian tổ chức tang ma, cưới hỏi đã được rút ngắn, tiết kiệm hơn; tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cũng được đẩy lùi. Làng Bàng hiện có 135/155 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm 87%.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác xây dựng gia đình văn hóa, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” huyện Chư Păh hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức cho các hộ đăng ký ngay từ đầu năm và vận động thực hiện đạt kết quả. Ông Nguyễn Minh Đức-Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chư Păh-cho biết: Bên cạnh việc tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, các gia đình còn chú trọng nuôi dạy con cái, phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương. Đến cuối năm 2022, toàn huyện có 16.089/20.017 hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa, đạt 80,4%.

Gia đình ông Bùi Thế Nhu (thôn 6, xã Nghĩa Hưng) nhiều năm liền được công nhận gia đình văn hóa. Ông cho hay, gia đình ông là 1 trong 26 gia đình văn hóa tiêu biểu được UBND xã biểu dương trong dịp tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc vào cuối năm 2022. Nhờ chịu khó, dám nghĩ, dám làm, vợ chồng ông đã mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế; thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm. 3 người con đều trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định.

Ông Trần Ngọc Nhung-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh-cho biết: Toàn tỉnh có 81,62% số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” (tăng 2% so với năm 2021); tỷ lệ khu dân cư văn hóa chiếm 86,36%; 145/182 xã đạt tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất) nông thôn mới, đạt 79,67% (tăng 2,2% so với năm 2021); có 171/182 xã đạt tiêu chí số 16 (tiêu chí văn hóa) nông thôn mới, đạt 93,95% (tăng 0,15% so với năm 2021); có 1.359/1.694 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 80,22% (tăng 2,23% so với năm 2021).

“Thời gian tới, Ban Chỉ đạo phong trào tiếp tục hướng dẫn triển khai thực hiện tốt nội dung, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Ngành Văn hóa phấn đấu cuối năm 2023 có 146 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa xây dựng kiên cố, 82,5% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 87% thôn, làng, tổ dân phố và tương đương đạt chuẩn văn hóa; 81% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”-ông Nhung nhấn mạnh.