Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Diên Hồng

(GLO)- Tối ngày 9 và 10-8, tại Hội trường tổ 3 và tổ 7, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phường Diên Hồng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và diễn đàn “Công an phường lắng nghe ý kiến Nhân dân” năm 2023.

Theo đó, tại diễn đàn “Công an phường Diên Hồng lắng nghe ý kiến Nhân dân”, đại diện lãnh đạo Công an phường đã nêu những kết quả đạt được trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (ANTQ) gắn với Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Diễn đàn cũng nhận được 6 ý kiến của người dân với nhiều nội dung đóng góp, phản ảnh, kiến nghị trên nhiều lĩnh vực như: Công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh, mô hình Camera đảm bảo an ninh trật tự; quản lý hành chính, cấp căn cước công dân, mã định danh điện tử, công tác phòng cháy chữa cháy; quản lý đối tượng, công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm... Các ý kiến của người dân được lãnh đạo, chiến sĩ Công an phường Diên Hồng nghiêm túc tiếp thu và cam kết khắc phục, sửa chữa, hướng đến mục tiêu phục vụ người dân tốt nhất.

Về kết quả thực hiện, từ đầu năm 2023 đến nay, Công an phường Diên Hồng đã phối hợp với các ban, ngành, tổ dân phố, trường học trên địa bàn phát động thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở 7 tổ dân phố với hơn 1.200 lượt người tham gia, in ấn 2.500 tờ thông báo tình hình an ninh trật tự gửi đến từng hộ dân. Ban chỉ đạo cũng tham mưu với Đảng ủy, UBND phường Diên Hồng thực hiện có hiệu quả nghị quyết về xây dựng phường điển hình phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và trật tự đô thị với mô hình “3 chủ động, 3 tự giác”.

Bên cạnh đó, phường còn tổ chức nhiều mô hình có hiệu quả như: camera an ninh phố phường; xe loa tuyên truyền… Thông qua các mô hình, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân đã được tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình các loại tội phạm, thủ đoạn hoạt động, cách phòng ngừa, tố giác tội phạm; ma túy, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, cách bảo vệ trẻ không bị xâm hại tình dục ...

Dịp này, Chủ tịch UBND TP. Pleiku tặng giấy khen cho tổ dân phố 2; Chủ tịch UBND phường Diên Hồng tặng giấy khen cho 1 tập thể, 6 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.