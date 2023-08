Krông Pa: Giải cứu thành công 2 em nhỏ mắc kẹt trong mưa lũ

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 2-8, các em Rơ Ô H'Bái (SN 2009) và Rah Lan H'Mơn (SN 2008, cùng trú buôn Enan, xã Ia Rsai) đi từ rẫy về nhà. Khi đang qua suối Ea Sai thì bị mắc kẹt giữa suối do mưa lớn, nước lũ dâng lên nhanh. 2 em chỉ biết bám vào bụi cây giữa dòng nước chảy xiết kêu cứu.

Nhận được tin báo của người dân, Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Ia Rsai nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường. Tại đây, lực lượng Công an xã đã sử dụng áo phao, dây thừng, phối hợp với một số thanh niên khỏe mạnh, bơi giỏi trong buôn Enan tiếp cận vị trí 2 em bị mắc kẹt và hỗ trợ đưa các em vào bờ. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, các em đã được đưa vào bờ an toàn. Rất may sức khỏe các em không bị ảnh hưởng.

Được biết, do mưa lớn từ đêm ngày 1 đến trưa ngày 2-8, lượng nước các sông, suối trên địa bàn xã Ia Rsai đang dâng lên rất nhanh. Hiện chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng túc trực tại các ngầm tràn, thông báo rộng rãi, khuyến cáo người dân không đi qua các sông suối, ngầm tràn vào thời điểm này để tránh nguy hiểm.