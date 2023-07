Lisa (Blackpink) là nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên đạt chứng nhận Vàng tại Pháp

Cho đến thời điểm hiện tại, có thể thấy, trong số 4 thành viên Blackpink, Lisa là người có màn ra mắt solo thành công nhất về thành tích quốc tế.

Bài hát “Money" (866,5 triệu stream) nằm trong album solo của Lisa đã vượt “How You Like That" (823,5 triệu stream) của chính Blackpink để trở thành bài hát của nữ nghệ sĩ Kpop có lượt nghe (stream) nhiều nhất trên Spotify - nền tảng nghe nhạc lớn nhất thế giới. Ca khúc chủ đề “Lalisa" cũng ghi nhận 352,9 triệu stream.

Mới đây, Lisa tiếp tục gặt hái thành tích ấn tượng tại Pháp. Theo World Music Awards, ca khúc “Money" đã giành được chứng nhận Đĩa đơn Vàng đến từ Liên đoàn ngành xuất bản đĩa hát SNEP của Pháp, với 15 triệu lượt phát tương đương (streaming, downloads và physical).

Lisa là nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên đạt được thành tích này. Đây không phải là kỷ lục duy nhất, bởi trước đó, ca khúc "SG" mà Lisa hợp tác với DJ Snake, Megan Thee Stallion và Ozuna cũng đã đạt được chứng nhận Vàng của SNEP.

Như vậy, nếu tính cả sản phẩm hợp tác, Lisa có 2 ca khúc được SNEP của Pháp trao chứng nhận Vàng - điều mà chưa một nghệ sĩ solo Kpop nào làm được.

Album solo phát hành năm 2021 thực sự đã đưa Lisa vào hàng ngũ những nghệ sĩ solo Kpop thành công nhất.

Trong số 7 kỷ lục Guinness Thế giới của Lisa, có tới 6 kỷ lục liên quan đến album solo của cô.

7 kỷ lục Guinness Thế giới của Lisa nhóm Blackpink:

- MV được xem nhiều nhất trên YouTube của một nghệ sĩ solo trong 24 giờ.

- MV được xem nhiều nhất trên YouTube của một nghệ sĩ solo Kpop trong 24 giờ.

- Người chiến thắng solo Kpop đầu tiên tại giải thưởng MTV Video Music Awards (giải Best Kpop).

- Người chiến thắng solo Kpop đầu tiên tại giải thưởng MTV Europe Music Awards (giải Best Kpop).

- Nghệ sĩ solo nữ Kpop đạt 1 tỷ stream nhanh nhất trên Spotify.

- Album đầu tiên của một Nghệ sĩ solo Kpop đạt 1 tỷ stream trên Spotify.

- Nghệ sĩ Kpop có nhiều người theo dõi nhất trên Instagram.