Những con đường thuận lòng dân

Sau trận mưa dài ngày, đến cuối tháng 7 trời chợt nắng. Những tia nắng reo vui trong ánh mắt của Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Chung Tam - A Hiệp, bởi hôm nay bộ đội sẽ đến làng làm công tác dân vận.

Từ sáng sớm, mây mù còn vây kín lối đi, anh A Hiệp đã vội vàng đến bên nhà rông, gõ nhiều hồi kẻng để tập trung dân làng. Những bóng người dần ẩn hiện trong sương mờ, chẳng mấy chốc bà con đã có mặt đông đủ để dự họp.

Giọng Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn A Hiệp dõng dạc: Hôm nay bộ đội Trung đoàn BB990 sẽ đến làm công tác dân vận đường nội thôn cho bà con. Mỗi gia đình cử ra một người tham gia cùng đoàn, những đảng viên sẽ làm gương đi đầu.

A Hiệp cùng già làng A Doi trình bày thêm những phần việc cụ thể để dân làng thống nhất. Từ lâu, bà con làng Chung Tam mong muốn có con đường rút ngắn thông ra Tỉnh lộ 673, để làm được con đường này phải đào rất nhiều đá to, gốc cây, và hơn hết là đi qua vườn cà phê, bời lời của bà Y Bôi.

Bà Y Bôi cho biết: Mảnh vườn của tôi nằm ven Tỉnh lộ 673, chia cắt thôn và Tỉnh lộ. Nếu tôi hiến đất làm đường thì khoảng cách bà con trong thôn đi ra đường chính sẽ gần hơn rất nhiều. Chính vì thế, tôi đã không tiếc mấy trăm mét vuông đất, hàng chục cây cà phê, bời lời để đổi lại lợi ích của cả dân làng sau này.

Sau một hồi bàn bạc, trao đổi với hộ Y Bôi, bà con đóng góp thêm ý kiến, những cánh tay giơ cao tán thành. A Hiệp nhanh chóng trở về nhà, ăn vội chén cơm sáng, khoác lên mình bộ đồ lao động rồi trở ra đoạn đường dự kiến làm.

6 giờ 30 phút, 24 chiến sĩ Tiểu đoàn BB304, Trung đoàn BB990 đã có mặt đầy đủ. Dân làng cũng dần dần đến ngày một đông hơn. 76 người đại diện cho 76 hộ cùng góp sức làm đường. Những phụ huynh có công việc trên rẫy sẽ cử con cái đi làm đường. Những cán bộ thôn, đảng viên sẽ trực tiếp tham gia, làm gương cho bà con học theo. Những người lớn tuổi cũng tham gia làm những việc nhỏ, phát quang bụi rậm, dãy cỏ ven đường. Người cầm cuốc, người cầm xẻng, người cầm rựa, xà beng, tất cả cùng hướng đến mục tiêu là làm đường nội thôn thật thênh thang.

Già làng A Dôi tâm sự: Năm nay tôi 66 tuổi, tuổi cũng cao nhưng vẫn còn sức khỏe. Nghe bộ đội đến làm đường cho bà con mà tôi mừng lắm. Con cháu nói tôi ở nhà không cần tham gia làm đường nhưng tôi không đồng ý. Đã là già làng, còn sức khỏe thì cứ chung tay với bà con, làm được gì thì làm, như vậy khi tuyên truyền, vận động bà con mới nghe được.

Khi bà con có mặt đông đủ, Thượng úy Hoàng Việt Dũng – Phó Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn BB304, Trung đoàn BB990 cho biết: Chúng tôi sẽ làm đường theo yêu cầu của bà con. Dù đường có đi qua dốc đá, gốc cây to, chúng tôi sẽ cố gắng san phẳng, tạo thành con đường cho bà con đi lại thuận tiện nhất.

Được sự ủng hộ, đồng lòng của bà con, những chiến sĩ bộ đội như tiếp thêm động lực. Họ phân công nhiệm vụ cho nhau, chia thành từng nhóm cùng bà con làm đường. Nhóm đào mương, nhóm mở rộng đường, nhóm đào đá, nhóm chặt cây, tất cả đều phối hợp nhịp nhàng.

Trời mưa nhiều ngày khiến đất trở nên mềm hơn. Đất nhão bám nặng dưới đế dày, đế ủng. Tiếng cười nói rôm rả xua tan những mệt mỏi. Từng nhát cuốc mở đường được các chiến sĩ, người dân bổ xuống dứt khoát, mạnh mẽ. Phụ nữ thay nhau xúc đất, dọn đường. Thanh thiếu niên đua nhau phát quang, dọn đồ đạc. Những phiến đá to nằm chắn đường, tưởng chừng chúng sẽ nằm ở đó mãi mãi, nhưng với ý chí, sự quyết tâm, sức khỏe của các chiến sĩ bộ đội, chúng cũng phải khuất phục và di dời đến chỗ khác.

Thượng úy Hoàng Việt Dũng cười, nhớ lại: Phiến đá đấy nhằm nhò gì so với những tảng đá to mà chúng tôi đã di dời trước đó. Cách đây vài hôm, trong khi làm đường sản xuất ở thôn Đăk Dơn, cả đoàn phải ngao ngán trước tảng đá tròn nằm chắn giữa đường, nhiều người ôm không xuể, nặng hơn 2 tấn. Với sự quyết tâm của gần chục chiến sĩ, sự cổ vũ của dân làng, tảng đá to kia đã được bứng lên, lăn vào nằm ven đường. Sau 2 ngày cùng dân làng Đăk Dơn làm việc không biết mệt mỏi, đoàn đã hoàn thiện 2,2km đường đi khu sản xuất, hạ thấp 20m đường, đào mới 10 hố rác, dọn vệ sinh đường, nhà 107 hộ dân trong thôn.

Gác lại câu chuyện ở thôn Đăk Dơn, Thượng úy Hoàng Việt Dũng tiếp tục cùng đồng đội, bà con mở nốt con đường băng qua rẫy bà Y Bôi. Những gốc bời lời nhiều tuổi được bứng lên nhẹ nhàng, con đường đất rộng rãi dần hiện ra, mương nước chạy dọc hai bên đường. Chưa đầy 1 ngày, các chiến sĩ cùng bà con đã tạo nên con đường dài 400m rộng 4m, nối từ thôn ra Tỉnh lộ 673, đi xuyên qua vườn bà Y Bôi. Con đường được hình thành dựa trên tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm của dân làng và các chiến sĩ bộ đội.

Ngoài thôn Chung Tam và Đăk Dơn, các chiến sĩ Tiểu đoàn BB304, Trung đoàn BB990 còn làm công tác dân vận tại thôn Pu Tá và thôn Ngọc La. Tại thôn Pu Tá, trong 3 ngày, đơn vị đã phối hợp cùng người dân làm 3,5km đường đi khu sản xuất, hạ thấp trên 100m đường; phối hợp với người dân làm hơn 3,4km đường đi khu sản xuất, hạ thấp 70m đường, giúp 1 hộ làm nền nhà.

Anh Nguyễn Minh Trí – Phó Chủ tịch UBND xã Măng Ri cho biết: Việc các chiến sĩ Tiểu đoàn BB304, Trung đoàn BB990, Bộ CHQS tỉnh thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại xã Măng Ri đã mang lại nhiều hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực với đời sống người dân. Bà con nơi đây rất đồng lòng, đoàn kết cùng các chiến sĩ làm đường, đào hố rác cùng các hoạt động phục vụ đời sống sinh hoạt. Cùng với đó, bà con còn ủng hộ 2 tạ rau, măng, củ phục vụ bữa ăn cho các chiến sĩ.