Điểm tựa của làng Leng

Năm 2004, ông Chram bán 2 con bò để mua 1 bộ cồng chiêng (16 cái). Có cồng chiêng, ông tích cực truyền dạy cho thanh thiếu nhi và phụ nữ trong làng. “Từ năm 2004 đến nay, mình đã truyền dạy cồng chiêng cho hơn 80 người. Được mình dìu dắt, nhiều người đã biết đánh chiêng giỏi”-ông Chram bộc bạch.

Em Đinh Luân (SN 2008) cho hay: “Nhờ sự chỉ bảo tận tình của ông Chram, em đã thành thạo trình diễn bài lễ hội đâm trâu, mừng lúa mới. Hiện em là thành viên đội chiêng thanh thiếu nhi của làng. Em rất tự hào vì điều này”. Còn em Đinh Văn Thượng (SN 2011) thì bày tỏ: “Lúc đầu, em thấy học đánh cồng chiêng rất khó. Sau khi được ông Chram hướng dẫn, em đã biết sử dụng cồng chiêng để đánh các bài cơ bản. Lớn lên, em sẽ truyền dạy lại cho các em nhỏ trong làng để gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình”.

Theo Trưởng thôn Đinh Thị Khop: Làng Leng hiện có 21 bộ cồng chiêng. Mỗi khi rảnh rỗi, ông Chram đều dành thời gian chỉ dạy cồng chiêng cho thanh-thiếu niên tại nhà rông và nhà riêng của mình. Nhờ vậy, làng Leng có nhiều người biết đánh cồng chiêng, múa xoang. Ông Chram còn là người chủ trì các nghi lễ đâm trâu, lễ đóng cửa kho thóc, cúng sức khỏe; đồng thời là nghệ nhân đan lát, tạc tượng nổi tiếng tại địa phương.

“Làng có đội chiêng nam, đội chiêng thanh thiếu nhi và Câu lạc bộ Cồng chiêng nữ. Riêng Câu lạc bộ Cồng chiêng nữ được thành lập từ năm 2014. Hiện tại, Câu lạc bộ đang thực hiện đề án “Chương trình hoạt động văn hóa-văn nghệ phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là câu lạc bộ điển hình kiểu mẫu để các thôn, làng trong toàn tỉnh học tập, làm theo”-bà Khop cho biết thêm.

Không chỉ góp sức bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc, ông Chram còn thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chấp hành trật tự an toàn giao thông. Theo ông Chram: Trước đây, tình trạng thanh-thiếu niên đi xe máy vi phạm trật tự an toàn giao thông xảy ra rất phổ biến, với các lỗi: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định; phóng nhanh vượt ẩu, vi phạm nồng độ cồn... Để xảy ra tình trạng này, một phần do sự quản lý, giáo dục của các gia đình thiếu chặt chẽ. Nhằm giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tại cuộc họp làng, ông thẳng thắn chỉ ra hành vi vi phạm; đồng thời, đến tận nhà gặp gỡ những gia đình có con em hư hỏng để tuyên truyền, nhắc nhở.

“Mình thường xuyên nhắc nhở bà con khi điều khiển phương tiện giao thông phải đội mũ bảo hiểm, chạy đúng tốc độ và không uống rượu, bia khi tham gia giao thông nhằm bảo vệ tính mạng của mình và tất cả mọi người. Đến nay, tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong làng giảm đáng kể”-ông Chram nói.

Trao đổi với P.V, ông Hoàng Văn Luân-Phó Chủ tịch UBND xã Tơ Tung-thông tin: “Ông Đinh Chram là nghệ nhân tâm huyết với công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Ông còn tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng nếp sống văn hóa; đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Năm 2020, ông được Chủ tịch UBND huyện Kbang tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2020; năm 2022 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư giai đoạn 2020-2022”.