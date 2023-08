Gia Lai đạt giải cao nhất tại Triển lãm mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 28

Triển lãm do Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Đak Lak khai mạc vào sáng 12-8, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đak Lak.

Phát biểu khai mạc, họa sĩ Nguyễn Trung Tín-Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật triển lãm-cho biết: Từ 371 tác phẩm của 244 tác giả đến từ 9 tỉnh, thành phố trong khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên, ban tổ chức đã lựa chọn trưng bày, giới thiệu đến công chúng 180 tác phẩm tiêu biểu của 165 tác giả. Các tác phẩm trên được Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao về nội dung và hình thức; đề tài phong phú, phản ánh đa dạng các hoạt động trong đời sống xã hội, mang đậm bản sắc vùng miền và dấu ấn cá nhân với nhiều chất liệu đa dạng như: sơn dầu, sơn mài, lụa, khắc gỗ, màu nước, gỗ, sắt, đồng, nhôm…

“Triển lãm lần này có tính đa dạng cao, lực lượng sáng tác địa phương mạnh, nhiều đề tài phong phú. Điều đặc biệt là triển lãm thu hút nhiều họa sĩ trẻ tham gia. Đây là lực lượng sáng tác nhạy bén, sáng tạo, có tính kế thừa cao, mang đến nhiều tác phẩm đẹp. Tuy nhiên, triển lãm vẫn còn thiếu các tác phẩm nghệ thuật hậu hiện đại và đương đại. Tôi hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều cuộc trao đổi, hợp tác giữa Hội Mỹ thuật Việt Nam và chi hội Mỹ thuật các địa phương để anh em nghệ sĩ có thể tiếp cận nhiều hơn với những tác phẩm mang tính đương đại, từ đó ra mắt các tác phẩm mới mẻ và phong phú hơn về đề tài cũng như góc nhìn, thoát ra khỏi lối mòn sẵn có”-họa sĩ Nguyễn Trung Tín kỳ vọng.

Cũng trong lễ khai mạc, Ban tổ chức đã trao giải cho các tác phẩm xuất sắc, gồm: 1 giải B (không có giải A), 3 giải C và 6 giải khuyến khích. Trong đó, nhà điêu khắc Nguyễn Vinh-hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai đã đạt giải B duy nhất với tác phẩm “Khoảng xanh”. Ngoài ra, Gia Lai còn có 2 tác giả khác đạt giải là họa sĩ Nguyễn Văn Chung với tác phẩm “Âm sắc đại ngàn” (giải C) và họa sĩ Phạm Thế Bộ với tác phẩm “Hội làng” (giải khuyến khích). Riêng tác phẩm “Present and future” của tác giả Hùng Hoa Lư được giới thiệu tham dự giải thưởng Ủy ban toàn quốc các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 21-8.