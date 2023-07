Vẹn lời thề cho “Tây Nguyên xanh”

(GLO)- Tối 27-7, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Giữ trọn lời thề” năm 2023 với chủ đề “Tây Nguyên xanh”. Chương trình do Bộ Công an và Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung-Tây Nguyên (VTV8) phối hợp thực hiện tại Gia Lai nhằm tri ân sự anh dũng hy sinh, cống hiến thầm lặng của các thế hệ chiến sĩ Công an nhân dân trong những năm tháng kháng chiến cũng như giữa thời bình.