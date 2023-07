E-magazine Dấu ấn chiến dịch “Hành quân xanh”

Đoạn kênh mương dài hơn 1 km của làng Bok Rei (xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa) lâu nay cỏ dại mọc ken dày, bùn đất ùn ứ nên ảnh hưởng đến dòng chảy phục vụ tưới tiêu cho cánh đồng lúa của người dân. Sau khi khảo sát địa bàn và lấy ý kiến bà con, 15 cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Thanh niên Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 (Quân đoàn 3) đã bắt tay vào công việc. Không khí lao động nhộn nhịp, người phát quang bụi rậm, người dùng nạo vét bùn đất dưới lòng mương. Chỉ trong 2 ngày, đoạn kênh mương đã được khơi thông. Dù quần áo lấm lem bùn đất nhưng các chiến sĩ đều rất vui vẻ vì hoàn thành được một phần việc ý nghĩa cho dân làng.

Sau phần việc khơi thông kênh mương nội đồng, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục san ủi sân bóng chuyền cho làng Bok Rei. Trong chiến dịch “Hành quân xanh” 2023, Đoàn Thanh niên Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 còn tiến hành dọn vệ sinh, sửa chữa hàng rào cho trường học, nhà văn hóa của làng. Cuối mỗi ngày, các chiến sĩ lại giao lưu bóng chuyền, bóng đá với thanh niên; cắt tóc miễn phí cho người dân và các em nhỏ. Tranh thủ thời gian buổi tối, các chiến sĩ đến từng nhà dân để tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp bà con nâng cao cảnh giác trước âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Triển khai chiến dịch “Hành quân xanh”, Đoàn Thanh niên Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) phối hợp cùng Thành Đoàn Pleiku xây dựng nhà nhân ái cho chị Siu Suên-Bí thư Chi Đoàn làng A (xã Gào). Gia đình chị Suên thuộc diện khó khăn, không có đất sản xuất, kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào việc làm thuê làm mướn. Ngôi nhà cũ đã xuống cấp nhưng không có điều kiện để sửa chữa.

Các chiến sĩ đã cùng thanh niên làng A hỗ trợ gia đình tháo dỡ ngôi nhà cũ để lấy mặt bằng xây dựng nhà mới. Ngôi nhà được hoàn thành vào ngày 7-7 với diện tích hơn 50 m2 với tổng kinh phí xây dựng gần 90 triệu đồng, trong đó, Đoàn Thanh niên Sư đoàn 320 và Thành Đoàn Pleiku hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình và Đoàn xã đối ứng 30 triệu đồng. Chị Suên chia sẻ: “Có nhà mới rồi, mình sẽ chăm chỉ làm ăn và tích cực tham gia các hoạt động Đoàn-Hội ở địa phương”.

Tham gia chiến dịch “Hành quân xanh”, các chiến sĩ Công an cũng thể hiện sức trẻ theo cách riêng của mình. Đoàn cơ sở Công an huyện Chư Păh đã tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho người dân xã Ia Mơ Nông. Để bà con dễ hiểu, dễ tiếp nhận các quy định của pháp luật, các chiến sĩ Công an đã minh họa bằng những hình ảnh trực quan sinh động. Trong phần giao lưu, người dân đã mạnh dạn trả lời các câu hỏi và nhận được phần quà là những chiếc mũ bảo hiểm từ Ban tổ chức. Cùng với đó, Đoàn cơ sở Công an huyện đã hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử. Ngoài ra, Đoàn cơ sở Công an huyện cũng đã tặng 2 mô hình sinh kế trị giá 7 triệu đồng cho thanh niên xã Ia Kreng, 1 mô hình bóng đèn chiếu sáng trị giá 13 triệu đồng cho Đoàn xã Ia Mơ Nông.

Chiến dịch “Hành quân xanh” của Đoàn Thanh niên Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 được triển khai từ ngày 15-7 và kết thúc vào ngày 30-7. Vì thời gian khá ngắn nên tất cả cán bộ, chiến sĩ đều nỗ lực để hoàn thành các phần việc giúp đỡ người dân.

Trong những ngày hành quân về làng Bok Rei, các chiến sĩ đóng quân tại nhà văn hóa của làng. Lúc đầu, bà con còn khá lạ lẫm trước sự có mặt của các chiến sĩ. Nhưng sau đó, trước sự niềm nở, nhiệt tình của các chiến sĩ, đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân trong làng đã cùng góp sức tham gia các hoạt động.

Mỗi hoạt động tình nguyện đều mang lại cho các chiến sĩ những trải nghiệm thú vị và để lại dấu ấn tốt đẹp với người dân. Binh nhì Đặng Ngọc Tường (Đại đội 18, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273) chia sẻ: “Làng Bok Rei còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Thời gian công tác làng không nhiều nên chúng tôi cố gắng đẩy nhanh tiến độ công việc, mong sao công trình sớm hoàn thành để bà con đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, đơn vị còn triển khai công tác dân vận, góp phần xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới”.

Vì đặc thù công việc nên Đoàn cơ sở Công an huyện Chư Păh không thể đóng quân tại cơ sở. Tuy nhiên, trong suốt quá trình tổ chức hoạt động tình nguyện, cán bộ, chiến sĩ luôn tự giác thực hiện những phần việc được giao.

Điểm mới của chiến dịch năm nay là thực hiện chủ trương “3 liên kết” (liên kết địa bàn, liên kết lực lượng, liên kết cộng đồng) tạo sự giao lưu, đoàn kết giữa các đơn vị, phát huy cao nhất trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Khi triển khai hoạt động, Đoàn cơ sở Công an huyện Chư Păh đã phối hợp với lực lượng đoàn viên, thanh niên ở cơ sở. Anh Rơ Châm Kiêt-Bí thư Đoàn xã Ia Mơ Nông-bày tỏ: “Khi tiếp nhận mô hình đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời do Đoàn cơ sở Công an huyện hỗ trợ, Đoàn xã đã khảo sát địa điểm, huy động đoàn viên, thanh niên tham gia đào hố, lắp đặt bóng đèn. Qua chiến dịch, tuổi trẻ 2 đơn vị càng gắn bó với nhau hơn”.

“Hành quân xanh” là 1 trong 5 nội dung của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023 do Tỉnh Đoàn phát động. Đây là chiến dịch dành cho thanh niên khối lực lượng vũ trang, được triển khai từ ngày 1-7 đến 31-8. Với phương châm “Đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin”, chiến dịch là dịp để chiến sĩ trẻ của các đơn vị chung tay cùng thể hiện trách nhiệm với xã hội.

Mỗi đơn vị tham gia chiến dịch đảm nhận những phần việc khác nhau nhưng đều ghi được dấu ấn của tuổi trẻ khối lực lượng vũ trang. Nổi bật trong chiến dịch “Hành quân xanh” còn có Lữ đoàn Pháo binh 40 (Quân đoàn 3) hành quân giúp đỡ người dân làng Đê Bơ Tưk (xã Đak Jơ Ta) và làng Đak Yă (xã Đak Yă, huyện Mang Yang); Thành Đoàn Pleiku phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trồng 6.000 cây xanh tại xã Gào; Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam cho người dân xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh); Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) phối hợp Đoàn xã Ia Dom (huyện Đức Cơ) quét dọn, tu sửa khuôn viên UBND xã, trạm y tế và trường mầm non trên địa bàn xã… Bên cạnh đó, tuổi trẻ khối lực lượng vũ trang còn tham gia hiến máu nhân đạo, tiếp sức mùa thi, dọn dẹp nghĩa trang, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Trao đổi với P.V, anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chỉ huy trưởng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh năm 2023-thông tin: “Để triển khai chiến dịch “Hành quân xanh”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các đội hình tình nguyện khối lực lượng vũ trang phối hợp với đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa. Mỗi hoạt động trong chiến dịch đều gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng-an ninh. Qua chiến dịch, các chiến sĩ có cơ hội trải nghiệm, gắn bó với cơ sở để trưởng thành hơn, đồng thời ý thức được trách nhiệm của mình để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.