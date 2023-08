E-magazine Du lịch Gia Lai hướng tới mục tiêu 1,1 triệu lượt khách

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 7 tháng năm 2023, lượng khách tham quan, du lịch đến Gia Lai đạt 690 ngàn lượt, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2022, đạt hơn 62,7% kế hoạch; tổng doanh thu ước đạt 447 tỷ đồng, tăng 29,6%, đạt hơn 63,8% kế hoạch. Kết quả ấn tượng này đến từ nhiều hoạt động, trong đó có các sự kiện văn hóa cấp tỉnh như: Ngày hội văn hóa các dân tộc toàn tỉnh lần thứ II, Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần-thưởng thức và trải nghiệm” hay các giải đấu thể thao cấp quốc gia do Gia Lai đăng cai tổ chức như: Giải Vô địch Kicboxing, Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay, Giải Đua xe đạp tranh cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 35… Ngoài ra, khách đến Gia Lai chính từ sức hút của các tour du lịch mới và công tác quảng bá được đẩy mạnh. Nếu đô thị trung tâm Pleiku nhất quán với mục tiêu xây dựng thương hiệu du lịch “Cao nguyên xanh vì sức khỏe” thì một số huyện, thị xã cũng dần xác định được thế mạnh để xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng. Do đó, không gian du lịch không ngừng mở rộng đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

Đại diện một số doanh nghiệp lữ hành cho rằng, sau đại dịch, nhu cầu du lịch trải nghiệm, tìm về thiên nhiên của người dân tăng mạnh. Trong khi tài nguyên thiên nhiên được các chuyên gia đánh giá đang là thứ xa xỉ trong du lịch hiện nay thì Gia Lai lại sở hữu rất nhiều lợi thế về cảnh quan, tài nguyên do thiên nhiên ban tặng. Đó là lợi thế để tỉnh đón đầu lượng du khách dịch chuyển theo xu hướng du lịch xanh. Một số địa phương, doanh nghiệp lữ hành đã đầu tư xây dựng nhiều tour, tuyến mới hấp dẫn như các tour trekking rừng, thác, trải nghiệm văn hóa… Gia Lai Discovery là đơn vị chuyên khai thác các tour treking-camping khám phá, trải nghiệm và không ngừng làm mới sản phẩm bằng các tour mới, thậm chí “làm mới” các tour quen thuộc để tăng sức hút đối với du khách. Ngoài các tour dành cho người lớn, Gia Lai Discovery còn khai thác thêm tour trẻ em và xác định đây là một trong những thị trường tiềm năng. “Trại hè giữa rừng núi” là loại hình kết hợp giữa du lịch trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng sinh tồn cho học sinh được đơn vị này khai thác hiệu quả trong mùa du lịch hè 2023. Trong khi đó, Công ty TNHH Truyền thông du lịch Le Pleiku cũng có các tour tương tự đưa các đoàn học sinh khám phá Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và các thắng cảnh tự nhiên.

Anh Nguyễn Văn Tuấn-đại diện Gia Lai Discovery-cho biết: “Du lịch trải nghiệm không chỉ là xu hướng nhất thời mà đó là nhu cầu rất lớn của du khách nói chung, đặc biệt là du khách trẻ tại các thành phố lớn. Với đơn vị chuyên khai thác loại hình trekking, camping, chúng tôi không ngừng đầu tư làm mới, nâng cao chất lượng để du khách khi nghĩ tới du lịch Gia Lai sẽ nghĩ tới những chuyến trekking rừng, núi, thác nước, khám phá thiên nhiên”.

Ngoài du lịch văn hóa và khám phá thiên nhiên, Gia Lai hiện có thêm nhiều loại hình mới như: du lịch nông nghiệp, du lịch thể thao... Bên cạnh đó, du lịch cộng đồng cũng được triển khai tại một số làng Bahnar, Jrai truyền thống với mục đích giúp người dân hưởng lợi từ du lịch, góp phần mở rộng không gian dịch chuyển cho du khách.

Theo báo cáo đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, trong 2 năm (2022-2023), sau khi dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, hoạt động kinh doanh du lịch có sự phục hồi đáng kể. Doanh thu du lịch năm 2022 đạt 600 tỷ đồng và kế hoạch đặt ra năm 2023 là 700 tỷ đồng. Ngành du lịch Gia Lai cũng đặt mục tiêu đón 1,1 triệu lượt khách trong năm nay. Ông Nguyễn Đức Hoàng-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch-cho biết: “Đến thời điểm này, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để khẳng định ngành du lịch có thể đạt và vượt mục tiêu đề ra. Trong đó, các lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch được các địa phương luân phiên tổ chức dịp cuối năm sẽ kéo lượng khách đáng kể về cho tỉnh”.

Mới đây, Ngày hội du lịch huyện Kbang diễn ra từ ngày 4 đến 6-8 đã thu hút khoảng 32 ngàn lượt người dân, du khách đến tham quan, mua sắm. Tổng doanh số kinh doanh hàng hóa của các gian hàng và hoạt động dịch vụ tại sự kiện này ước đạt 5,6 tỷ đồng. Hay trước đó, trong tháng 7, huyện biên giới Đức Cơ tổ chức Chợ phiên nông sản an toàn và giới thiệu sản phẩm OCOP đã thu hút hàng ngàn lượt người dân, du khách đến tham quan, mua sắm. Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cho hay: “Từ nay đến cuối năm sẽ diễn ra một số sự kiện như: Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya, Giải chạy “Gia Lai City Trail 2023-Giấc mơ đại ngàn”, Hội Đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô… Chuỗi sự kiện này sẽ tác động tích cực đến thị trường du lịch dịp cuối năm”.

Nếu lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya đã trở thành sự kiện văn hóa định kỳ, được mong đợi nhất vào tháng 11 hàng năm thì “Gia Lai City Trail 2023-Giấc mơ đại ngàn” là giải chạy địa hình lần đầu tiên được tổ chức trên địa bàn tỉnh sẽ tạo nên sức hút mới mẻ cho du lịch. Ban tổ chức kỳ vọng giải chạy sẽ thu hút khoảng 3.000 vận động viên chuyên lẫn không chuyên trong và ngoài tỉnh. Các vận động viên không chỉ thỏa mãn niềm đam mê chạy bộ mà có thể trải nghiệm nhiều thắng cảnh như: Biển Hồ, hàng thông cổ thụ, đồn điền chè trăm tuổi, cánh đồng Ngô Sơn, núi lửa Chư Đang Ya… vào mùa đẹp nhất trong năm trên cung đường chạy.

Quảng bá du lịch qua thể thao, đặc biệt các là giải marathon địa hình đã trở thành chiến lược của nhiều tỉnh, thành có ngành du lịch phát triển. Loại hình này hiện “giữ vai trò quan trọng trong ngành du lịch với doanh thu đã đạt con số khổng lồ” theo nhận định từ Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO). Không nằm ngoài xu hướng đó, ngành du lịch Gia Lai đã sớm khảo sát, nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch thể thao mạo hiểm (nhảy dù, leo núi) tại núi lửa Chư Đang Ya; trekking xuyên rừng, thác trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng… Các địa phương trong tỉnh cũng kịp bắt “trend” du lịch thể thao và tổ chức các giải chạy bộ như: Mang Yang có giải việt dã “Chinh phục đỉnh Pờ Yầu”, Ia Grai có giải chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”, Chư Păh có giải chạy “Chinh phục núi lửa Chư Đang Ya”. Các giải chạy ở cấp độ địa phương nhưng cũng đã chứng minh được sức hút của du lịch thể thao, nhất là ở môn chạy bộ. Giải chạy “Gia Lai City Trail 2023-Giấc mơ đại ngàn” sẽ là tour thử nghiệm để ngành du lịch tiếp tục phát huy lợi thế về địa hình, cảnh quan, tổ chức giải chạy, đạp xe địa hình gắn với quảng bá, phát triển du lịch.

Gia Lai được nhiều doanh nghiệp lữ hành bình chọn là điểm đến mới, hấp dẫn của Tây Nguyên. Danh hiệu này vừa là động lực, vừa đặt ra những thách thức cho ngành du lịch. Mục tiêu 1,1 triệu lượt khách trong năm 2023 là hiện hữu, đánh dấu cột mốc mới của ngành du lịch tỉnh nhà. Nhưng so ra con số này vẫn khá khiêm tốn trong bối cảnh chung, bởi các địa phương đều có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh sau đại dịch Covid-19. Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cho biết: “Để phát triển du lịch nhanh và bền vững, các địa phương đừng chỉ nhìn cái lợi trước mắt khi tổ chức sự kiện như doanh thu bao nhiêu, tốn kém ngân sách thế nào, thu hút được bao nhiêu lượt khách. Cái được là thay đổi tư duy cho người dân địa phương, thu hút lực lượng lao động cho ngành này. Cộng đồng được tạo cơ hội tham gia các sự kiện, tiếp xúc với du khách sẽ tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện dần kỹ năng và có ý thức bảo tồn văn hóa, khai thác tài nguyên bản địa để phát triển du lịch. Các yếu tố cộng dồn sẽ mang đến chất lượng du lịch-dịch vụ đồng đều ở các điểm đến để phát triển du lịch bền vững”.