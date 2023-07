Học kỳ của những trái tim tình nguyện

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa

“Mùa hè xanh” năm nay, Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh “đóng quân” tại buôn Chư Knông (xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) với sự góp mặt của 20 sinh viên tình nguyện. Một trong những hoạt động được chính quyền địa phương đánh giá cao là lớp ôn tập hè cho các em thiếu nhi tại nhà sinh hoạt cộng đồng buôn Chư Knông. Với phương châm “học mà chơi, chơi mà học”, mỗi buổi học diễn ra khoảng 2 giờ đồng hồ. Cùng với ôn tập, củng cố kiến thức, các sinh viên còn tổ chức trò chơi hoặc dạy bài hát giúp các em tiếp thu và hứng thú với từng buổi học.

Lớp ôn tập hè được đội hình tình nguyện tổ chức từ ngày 13 đến 26-7 cho 60 thiếu nhi, chia theo 3 bậc học: mầm non, tiểu học, THCS. Tùy theo từng độ tuổi, “giáo viên” thiết kế nội dung bài học phù hợp. Bên cạnh lớp ôn tập hè, các em thiếu nhi buôn Chư Knông còn được tham gia sân chơi thiếu nhi “Nụ cười cho em” với nhiều trò chơi hấp dẫn cùng 700 phần bánh kẹo được trao tận tay. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, các sinh viên nữ lại cắt móng tay, buộc tóc cho các em nhỏ.

Em Ksor Thúy (Trường Tiểu học Trần Phú, xã Ia Hiao) chia sẻ: “Các anh chị về làng ôn tập hè và tổ chức trò chơi cho chúng em. Em rất vui và mong năm sau các anh chị lại về với buôn của em nữa”.

Với mục tiêu “đưa tri thức vào hoạt động tình nguyện”, trong chiến dịch năm nay, sinh viên Khoa Cơ khí, Điện tử của Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện tuyến đường “Thắp sáng tương lai” gồm 18 trụ đèn năng lượng mặt trời trị giá 36 triệu đồng. Còn sinh viên Khoa Nông nghiệp thì tặng hạt giống và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng cho các gia đình khó khăn. Bên cạnh đó, sinh viên tình nguyện còn quét dọn, nạo vét mương thoát nước, thu gom rác thải trên các tuyến đường trong buôn.

Tại xã Kim Tân (huyện Ia Pa), sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh cũng hăng hái tham gia các phần việc tại 5 thôn, làng. Trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 28-7, 25 sinh viên đã chia thành từng nhóm nhỏ, phân công và phối hợp nhịp nhàng với nhau để đảm bảo hoàn thành công việc, gồm: xây mới 2 nhà vệ sinh cho 2 hộ nghèo ở làng Blôm và Mơ Nang 2; quét dọn, thu gom rác thải trên các tuyến đường của 5 thôn, làng; tổ chức gian hàng 0 đồng tại nhà sinh hoạt cộng đồng làng Blôm; tặng 50 phần quà cho thiếu nhi khó khăn của xã; tặng 1 nhà tình nghĩa cho người dân làng Mơ Nang 2.

Chủ tịch UBND xã Lê Hữu Hưng thông tin: “Năm 2023, xã Kim Tân phấn đấu về đích nông thôn mới. Dịp hè này, các sinh viên tình nguyện về xã giúp bà con nâng cao nhận thức về môi trường, nhà ở; qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới của địa phương. Cấp ủy, chính quyền luôn tạo điều kiện để các sinh viên hoàn thành tốt phần việc đề ra”.

Còn tại xã Ia Mơr (huyện Chư Prông), 25 chiến sĩ tình nguyện của Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai và Trường Cao đẳng Gia Lai đã trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, bàn giao công trình thanh niên với 20 bóng điện năng lượng mặt trời cho làng Krông; trồng 100 cây giáng hương tại làng Hnap và làng Khôi; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật canh tác lúa nước cho người dân trên địa bàn xã.

Anh Ksor Thăng-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Krông-cho hay: “Nhờ sự chung tay góp sức của các sinh viên tình nguyện, làng có thêm công trình “Thắp sáng đường quê”, trẻ em thì có sân chơi bổ ích. Bà con rất phấn khởi khi công trình “Thắp sáng đường quê” được đưa vào sử dụng, giúp việc đi lại được thuận tiện và an toàn, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự tại địa phương”.

Mùa hè đáng nhớ

Với phương châm “đến dân mến, ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ”, ngay khi đặt chân đến mặt trận tình nguyện, sinh viên Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh nhanh chóng ổn định nơi ăn chốn ở và bắt tay triển khai hoạt động theo kế hoạch. Nhà sinh hoạt cộng đồng của buôn Chư Knông là nơi đội hình tình nguyện Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tập kết, sinh hoạt trong cả đợt tình nguyện. Những đôi tay chỉ quen cầm bút, vở dần quen với việc cầm cuốc, xẻng.

Dù vất vả nhưng nhìn lại thành quả làm được cho buôn, các sinh viên đều phấn khởi, hạnh phúc vì đóng góp sức trẻ giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân địa phương. Sinh viên Phạm Hoài Ngọc-Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm (Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh) tâm sự: “Đây là lần đầu tiên em tham gia chiến dịch “Mùa hè xanh” nên khá lo lắng. Song, nhờ sự tạo điều kiện kịp thời của địa phương, sự hỗ trợ nhiệt tình của bà con nên em và các bạn đã nhanh chóng thích nghi và hoàn thành các công trình, phần việc đề ra. Tham gia chiến dịch, chúng em còn được tìm hiểu về bản sắc văn hóa, hiểu rõ thêm đời sống của người dân vùng khó”.

Còn chị Trần Nguyễn Gia Hân-Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh, Chỉ huy phó chiến dịch “Mùa hè xanh” tại mặt trận Gia Lai thì bày tỏ: “Trước khi tham gia chiến dịch, Đoàn trường đã tuyển chọn thành viên và tập huấn kỹ năng tình nguyện, cách xử lý một số tình huống thường gặp. Đoàn trường khảo sát nhu cầu của địa phương để triển khai công trình, phần việc phù hợp. Chúng tôi rất vui khi được Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đến thăm và động viên tinh thần, tạo động lực để chúng tôi nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt chiến dịch”.

Đánh giá về kết quả chiến dịch “Mùa hè xanh”, anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chỉ huy trưởng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023-cho biết: “Mùa hè xanh” là một trong những hoạt động lớn của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023. Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các tổ chức Đoàn nơi có sinh viên về tình nguyện quan tâm bố trí nơi cư trú, bảo đảm an ninh trật tự. Đoàn viên, thanh niên ở cơ sở tích cực phối hợp với sinh viên để sớm hoàn thành các công trình, phần việc theo kế hoạch đề ra. Các đội hình tình nguyện “Mùa hè xanh” đã triển khai công trình, phần việc dựa trên thế mạnh chuyên môn của mình, phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương; trong đó có nhiều công trình, phần việc chung tay xây dựng nông thôn mới.

Chiến dịch “Mùa hè xanh” diễn ra đúng dịp 27-7, các đội hình tình nguyện đã trao nhiều phần quà đến các gia đình chính sách, người có công. Có thể nói, các đội hình tình nguyện “Mùa hè xanh” đã cùng nhau tạo nên một mùa hè thật sôi động, ý nghĩa tại Gia Lai.